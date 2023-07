An der Hochschule Ludwigshafen sind mehrere Studierende wohl Opfer sexualisierter Gewalt geworden. Das hat eine Umfrage ergeben. Jetzt reagiert die Hochschule.

"Ich stand mit einigen Kommiliton*innen auf dem Balkon der Fachschaft. Ein Kommilitone (...) starrte mir in den Ausschnitt und sagte laut: "Dein BH ist dir wohl etwas zu klein!" Dabei lachte er und ich versuchte, schlagfertig zu antworten", so beschrieb eine Studentin eine Erfahrung an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen (HWG).

Seit März gibt es an der HWG einen studentischen Arbeitskreis gegen sexualisierte Gewalt und Sexismus, welcher die Umfrage initiiert hat. Der Arbeitskreis sagte dem SWR, sie wollen sich gegen das wehren, was an der Hochschule passiere. Konkret habe folgender Spruch zur Gründung des Arbeitskreises geführt: "Ich mach dich betrunken und knall dich ab." Das sei einer Studentin direkt ins Gesicht gesagt worden, sagt Studentin Sarah Kuntermann, die selbst im Arbeitskreis tätig ist.

Sarah Kuntermann, Studentin an der Hochschule Ludwigshafen SWR

Berichte über Morddrohungen, Stalking und sexuelle Belästigung

Bei den Ergebnissen der Umfrage sei herausgekommen, dass rund 17,2 Prozent der Teilnehmerinnen bereits verbale oder physische Übergriffe durch Kommilitonen erlebt haben. Kuntermann zufolge war bei der Umfrage auch die Möglichkeit eingebaut, einen Erfahrungsbericht zu schildern. Diese Berichte seien ausschließlich von Frauen gekommen. Es sei von Morddrohungen, Stalking, sexueller Belästigung, Übergriffen und Anfassen gesprochen worden.

Das Ergebnis habe sie aber nicht überrascht, sagt Studentin Sarah Kuntermann. "Sexualisierte Gewalt ist gesamtgesellschaftlich leider sehr weit verbreitet und auch aus persönlichen Gesprächen mit Kommilitonen kriegt man ständig mit, dass mal da oder dort was passiert ist."

Man habe sich in Pausen ausgetauscht und herausgefunden, dass es viele Überschneidungen in den Erzählungen gebe. Aus diesem Grund erstellte der Arbeitskreis die Umfrage.

Was versteht man unter sexualisierter Gewalt? Zu sexualisierter Gewalt zählen etwa verbale Übergriffe oder Gesten, zum Beispiel unerwünschte Berührungen oder körperliche Annäherungen, anzügliche Äußerungen über das Aussehen, Reduzieren auf Geschlecht und sexuelle Attraktivität, anhaltendes Anstarren oder Hinterherpfeifen, das Zeigen pornografischer Inhalte, aber auch Entblößen, versuchte oder erfolgte Penetration, bis hin zu Vergewaltigung, d.h. das Erzwingen bestimmter sexueller Praktiken. Quelle: Netzwerk gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt

Umfrage: Sexualisierte Gewalt auch durch Dozenten

Knapp jede Vierte unter den Befragten sei von sexualisierter Gewalt betroffen. Durch andere Studierende, aber auch durch Dozenten. Laut Kuntermann haben viele auch angegeben, dass sie Kommilitonen kennen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Kuntermann gehe deshalb von einer sehr hohen Dunkelziffer aus. 40 Prozent der Befragten hätten angegeben, dass sie die Angebote der Hochschule, die man nutzen kann, wenn man Opfer wird, gar nicht kennen. Die Ergebnisse der Umfrage sind im Rahmen einer Aktionswoche an der Hochschule veröffentlicht worden.

Hilfe bei sexualisierter Gewalt Wer selbst sexualisierte Gewalt erfährt oder den Verdacht hat, dass jemand anderes davon betroffen ist, kann sich hier Hilfe holen: Beim "Hilfe-Portal sexueller Missbrauch": anonym anrufen unter 0800 22 55 530 oder über die Webseite eine Nachricht schreiben.

oder über die Webseite eine Nachricht schreiben. In allen Fällen geht auch die Nummer gegen Kummer: 116 111

Der Verein N.I.N.A., der bei sexualisierter Gewalt hilft, gibt es im Netz und auf Facebook und Instagram

Eltern, die sich Sorgen um ihre Kinder machen, können sich beim Elterntelefon melden 0800 111 0 550

Hochschule reagiert auf Ergebnisse der Umfrage

"Wir bedauern, dass bei der Umfrage solche Ergebnisse rauskamen."

Die Kanzlerin der Hochschule Carolin Nöhrbaß sagte dem SWR, sie bedaure die Ergebnisse der Umfrage. Nöhrbaß zufolge ist die Hochschule ein Spiegel der Gesellschaft und zeige auch die gesellschaftlichen Probleme. Sie nehme die Umfrage ernst und werde dem Problem nachgehen.

HWG Ludwigshafen: Richtlinie zur Gleichbehandlung

In 2018 hat die Hochschule laut Nöhrbaß eine Richtlinie zur Gleichbehandlung und Antidiskriminierung verabschiedet und dieser Richtlinie unterliegen alle Hochschulmitglieder, auch die Studierenden. Sobald der Hochschule ein Fall von Diskriminierung vorgetragen werde, werde man tätig. Aber keiner der Fälle aus der Umfrage sei der Hochschule gemeldet worden.

"Es ist uns tatsächlich kein Fall gemeldet worden. Wir haben bei diesen Stellen nachgefragt, und die haben gesagt wir kennen diese Fälle nicht."

Die Hochschule selbst biete viele Anlaufstellen, sagt Nöhrbaß. Es gebe Vertrauensdozenten, eine Gleichstellungsbeauftragte, Studiengangsmanager und -managerinnen, eine Diversity-Managerin, eine Hochschulseelsorgerin und einen Sozialdienst des Studierendenwerks. Dass sexualisierte Gewalt an der Hochschule Thema ist, sei ihr so nicht bekannt gewesen, sagt Nöhrbaß.

Arbeitskreis und Hochschule wollen beraten

Wie geht's jetzt weiter? Am Montag wollen sich der studentische Arbeitskreis gegen sexualisierte Gewalt und Sexismus und Vertreter der Hochschule bei einem runden Tisch beraten.