Riding Santas: Pfälzer Weihnachtsmänner wieder auf Biker-Tour

Es ist wieder soweit: Die als Weihnachtsmänner verkleideten Motorradfahrer "Harley Davidson riding Santas" ziehen am Nikolaustag auf ihren PS-starken Maschinen durch die Pfalz.

Bereits seit 2015 Jahren besuchen die Biker im Weihnachtsmannkostüm pünktlich zum Nikolausfest Kindertagesstätten, Einrichtungen für behinderte Menschen und Altenheime in der Vorder- und Südpfalz.

In diesem Jahr legen die Santas auf ihren Harley Davidsons etwa 100 Kilometer zurück von Neustadt an der Weinstraße über Bad Dürkheim und Ludwigshafen-Ruchheim bis nach Rhodt unter Rietburg (Kreis Südliche Weinstraße). Sie seien mit ihren 25 Maschinen erstmals in dieser Region der Pfalz unterwegs, sagt der Initiator und Hauptorganisator der Tour Patrick Kuntz.

Hier machen die Riding Santas 2023 Halt 8:40 Uhr Neustadt-Mußbach: Grundschule 9:20 Uhr Meckenheim: Grundschule 9:55 Uhr Niederkirchen: Don-Bosco-Grundschule 10:35 Uhr Ruppertsberg: Kindergarten und Gemeinde 11:05 Uhr Deidesheim: Wasgau-Parkplatz 12:15 Uhr Bad Dürkheim: Lebenshilfe Tagesförderstätte 13:35 Uhr Maxdorf: Seniorenresidenz Maximilianstift 14:15 Uhr Ludwigshafen-Ruchheim: Harley-Davidson Rhein-Necker Motorcycles 14:50 Uhr Fußgönheim: Gemeinde und Förderverein Kinder und Jugend 15:25 Uhr Schauernheim: Seniorenstift zur Dannstadter Höh 16:00 Uhr Dannstadt: Geschäft "Unverblümt" 16:35 Uhr Böhl-Iggelheim: Kerweplatz Böhl 17:25 Uhr Neustadt: Lebenshilfe Wohnhaus Neustadt 18:10 Uhr Diedesfeld: Dorfplatz 19:00 Uhr Rhodt unter Rietburg: Gemeinde und Vinothek

Hunderte von Menschen warten auf die Santas

Für gewöhnlich fiebern Kinder und Erwachsene an den verschiedenen Stationen den coolen Weihnachtsmännern auf geschmückten und voll beladenen "Schlitten" schon entgegen. Die Santas werden auch oft mit einem Lied oder Gedicht empfangen und sie verteilen natürlich auch kleine Nikolausgeschenke.

Bei der Tour heute könnten etwa an der Station der Lebenshilfe in Bad Dürkheim bis zu 600 Menschen auf die Santas warten, so Ober-Santa Kuntz. Und am Ziel bei der Weingenossenschaft in Rhodt könnten es sogar bis zu 1.000 Menschen sein.

Die Riding Santas sind gefragt in der Pfalz: Einrichtungen bewerben sich teils Jahre lang dafür, dass die Biker dort Station machen. Und oft warten auch schon am Straßenrand viele Fans der Santas. SWR

650 Spendendosen für Kinderhospiz in Dudenhofen

Neben Freude schenken, hat die Tour vor allem den guten Zweck, möglichst viele Spenden für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) zu sammeln. Deshalb haben die Santas für die Aktion bereits vorher rund 650 Spendendosen in der Pfalz verteilt.

Im vergangenen Jahr kamen laut Kuntz rund 128.000 Euro zusammen. Der Organisator der Riding Santas betont, dass jeder Cent im Kinderhospiz gut aufgehoben ist. Der Spaß habe schließlich einen ernsten Hintergrund. "Weniger Spenden heißt weniger Hilfe - so einfach ist das."