Reisebus bleibt liegen und verursacht Verkehrschaos bei Annweiler

Weil ein Reisebus eine Panne hatte, musste am Sonntagabend der Barbarossatunnel bei Annweiler gesperrt werden. Mit entsprechenden Folgen für die Autofahrer.

Der Bus ist laut Polizei auf der B10 in Richtung Landau hinter dem Barbarossatunnel stark rauchend stehengeblieben, an Bord: 31 Touristen aus Südkorea. Die Reisegruppe sei in einer Gemeindehalle in Annweiler versorgt worden, bis der Ersatzbus kam.

Staus über mehrere Kilometer

Laut Polizei waren mehrere Feuerwehren im Einsatz. Anschließend musste die Straßenmeisterei die Fahrbahn reinigen , weil Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Deswegen habe man die Tunnel auf der B10 bei Annweiler sperren müssen, so die Polizei. Die Folge: kilometerlange Staus in Richtung Landau und in Richtung Pirmasens.

Der Einsatz der Feuerwehr und die Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn haben laut Polizei bis 22 Uhr 30 gedauert.