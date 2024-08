Angriff mit Messer in Böhl-Iggelheim

Die Polizei Schifferstadt ermittelt nach Messerstichen auf einen 16-jährigen. Wie die Polizei am Sonntag berichtet, hatte ein Unbekannter dem Jugendlichen schon am Freitag in Böhl-Iggelheim ein Messer in den Rücken gestochen.

Der Täter habe den 16-Jährigen beim Vorbeigehen aus bislang unbekannten Gründen mit dem Messer angegriffen. Das Opfer erlitt eine Fleischwunde. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Freitag gegen 15 Uhr auf einem Gehweg zwischen Lützel- und Eisenbahnstraße in Iggelheim. Der Angreifer und zwei Begleiter seien zu Fuß in Richtung Tankstelle und Bahnhof geflüchtet. Aktuell wertet die Polizei Video-Aufnahmen aus dem Bereich aus. Zeugen nach Messerangriff auf Jugendlichen gesucht Die Ermittler suchen außerdem nach möglichen Zeugen. Der Täter und seine Begleiter werden ebenfalls als jugendlich und männlich beschrieben. Einer trug ein rotes T-Shirt, ein weiterer eine schwarze, lange Jogginghose sowie einen schwarzen Pullover der Marke Nike und der Dritte trug eine kurze Hose. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.