14-Jähriger bedroht in Ludwigshafen mehrere Menschen mit Messer

Ein 14-Jähriger hat am Mittwochnachmittag in einem Park in Ludwigshafen-Mundenheim mehrere Menschen mit einem Messer bedroht. Als dann die Polizei kam flüchtet der Junge und warf dabei das Messer weg.

Passanten hatten zuvor die Polizei gerufen, weil sie beobachtet hatten, dass ein junger Mann im Zedtwitzpark Passanten mit einem Messer bedrohe. Als dann die Polizei kam, trafen sie auf eine 32-jährige Frau. Sie gab an, dass sich ihr 14-jähriger Sohn mit mehreren Jugendlichen gestritten hätte. Laut Polizei wollte die Mutter die anderen Jugendlichen zur Rede stellen. Streit im Zedtwitzpark eskaliert In der Nähe trafen Polizeikräfte dann auf einen 11-Jährigen, der angab, dass er und weitere Freunde von dem 14-Jährigen mit einem Messer bedroht wurden und deshalb geflohen seien. Andere Zeugen, die vor Ort waren, bestätigten das. Als die Beamten den mutmaßlichen Täter zur Rede stellen wollten, fing dieser an die Beamten lautstark zu beleidigen. 14-Jähriger flüchtet und wird von der Polizei gefasst Der 14-Jährige flüchtete, konnte dann aber von der Polizei eingeholt und gefesselt werden. Auf der Flucht hatte der 14-Jährige das Messer weggeworfen, das kurze Zeit später gefunden wurde. Der Junge wurde auf ein Polizeirevier gebracht. Nachdem er sich beruhigt hatte, wurde er an seine Mutter übergeben.