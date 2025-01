Am Samstagabend hat ein bewaffneter Mann eine Tankstelle in Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) ausgeraubt. Er erbeutete Geld im dreistelligen Bereich und konnte fliehen.

Laut Polizei betrat der Unbekannte die Tankstelle in der Staatsstraße in Edenkoben am Samstag gegen 19:00 Uhr und bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Waffe. Daraufhin gab die Frau ihm Bargeld heraus. Dann flüchtete der Mann.

Der Täter soll etwa 180 cm groß gewesen sein, eine schwarze Schirmmütze, eine Sonnenbrille, dunkle Kleidung und Handschuhe getragen haben. Über die Art der Waffe konnte die Mitarbeiterin keine Angaben machen. Verletzt wurde niemand.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen, um den Täter zu finden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen entgegen. Die Polizei bittet Personen, die am Samstagabend in der Nähe der Tankstelle in Edenkoben verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Entweder per Telefon 0621/963-23312 oder per Mail an kdludwigshafen.ki3.k31@polizei.rlp.de.