Prozess um gesprengten Geldautomaten in Ludwigshafen beginnt

Mitte März wurde in Ludwigshafen im Stadtteil Rheingönheim ein Geldautomat gesprengt. Die Polizei verfolgte das Fluchtauto und nahm später zwei Tatverdächtige fest. Heute beginnt der Prozess.

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden 22- und 23-jährigen Angeklagten vor, Mitte März in ein Gebäude in Ludwigshafen eingedrungen zu sein, in dem sich auch ein Supermarkt befindet. Dort sollen sie mit einem Brecheisen und einem Sprengstoffpaket einen Geldautomaten zerstört haben. Sie entkamen zunächst mit Bargeld in Höhe von 28.500 Euro. Bei der Sprengung des Geldautomaten wurde auch das Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Laut Anklage entstand ein Schaden von rund 400.000 Euro. Am Mittwoch beginnt der Prozess am Landgericht Frankenthal.

Mutmaßliche Sprenger von Geldautomat aus den Niederlanden

Die beiden 23- und 22-jährigen Männer stammen aus den Niederlanden, haben aber auch die marokkanische Staatsangehörigkeit. Sie sind in den Niederlanden bereits vorbestraft. Zu den Tatvorwürfen haben sie sich bislang nicht geäußert. Auch zu einem dritten Tatverdächtigen gibt es noch keinerlei neue Erkenntnisse. In allen Fällen rund um Geldautomatensprengungen in Rheinland-Pfalz ermittelt zentraI die Staatsanwaltschaft Mainz. Wie ein Sprecher dem SWR mitteilt, dauern die Ermittlungen noch an. Zu Details könne er sich aber nicht äußern, um die Untersuchungen nicht zu gefährden, so der Sprecher.

Automatensprenger mit Hubschrauber verfolgt

Dieser dritte Tatverdächtige soll laut Gericht im Fluchtfahrzeug gewartet haben. Wie und wann er entkommen ist, ist nicht bekannt. Die Kontakte der Angeklagten sollten laut Polizei ausgewertet werden. Bei der Verfolgungsjagd hatte die Polizei einen Hubschrauber eingesetzt. Sie waren über die B9 geflohen und mit einem Polizeiauto zusammengestoßen. Daraufhin hatten sie versucht, zu Fuß zu entkommen. Der eine wurde unmittelbar darauf in einem Gebüsch entdeckt und festgenommen, der andere kurze Zeit später auf einem Firmengelände.