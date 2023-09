Sprengung von Geldautomat in Ludwigshafen: zwei Männer vor Gericht

per Mail teilen

Kaum ein Monat vergeht, ohne dass in der Pfalz Geldautomaten gesprengt werden. Das Landgericht Frankenthal verhandelt ab der kommenden Woche gegen zwei Männer, die damit was zu tun haben sollen.

Die Anklageschrift ist zugelassen worden, teilt das Gericht auf SWR Anfrage mit: Der Prozess soll am nächsten Mittwoch beginnen. Die Männer sind 22 und 23 Jahre alt und haben sowohl die niederländische als auch die marokkanische Staatsangehörigkeit. Sie sollen Mitte März einen Geldautomaten in Ludwigshafen-Rheingönheim gesprengt haben. Sie wurden auf der Flucht festgenommen und sitzen seitdem in Untersuchungshaft.

Spektakuläre Flucht endete mit Unfall

Die Polizei hatte die Verfolgung mit Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber aufgenommen, teilte eine Polizeisprecherin damals mit. Im Ludwigshafener Stadtteil Pfingstweide hatten die Tatverdächtigen einen Unfall und flüchteten zu Fuß weiter. Polizisten konnten einen der beiden Flüchtigen nach eigenen Angaben recht schnell einholen und überwältigen. Der Zweite wurde später ebenfalls aufgespürt und festgenommen.

Anfang September ist in Kandel ein Automat in die Luft geflogen SWR

Kaum ein Monat vergeht, ohne dass irgendwo in der Pfalz ein Geldautomat in die Luft fliegt. Zuletzt wurde Anfang September ein Automat der Sparda-Bank gesprengt, mitten in der Kandeler Innenstadt. Die Sparda-Bank reagierte geschockt, weil bei dieser Filiale bereits diverse Sicherheitssysteme installiert waren. Verletzt wurde niemand.