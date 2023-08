per Mail teilen

Die lange Regenperiode hat den Speisepilzen im Pfälzer Wald gut getan, sagt Förster Volker Westermann. Wir haben nachgefragt, worauf man in der Pilzsaison achten muss.

Perlpilz, Pfifferling und Maronen hatte Volker Westermann in der vergangenen Woche in seiner Pilzpfanne. Westermann ist Pilzexperte und Förster beim Forstamt Rheinauen im südpfälzischen Bellheim und sagt, er freue sich, dass diese Sorten jetzt schon in den Wäldern wachsen. Außerdem können Sammler demnächst auch die "Krause Glucke" oder den "Sommersteinpilz" im Wald finden.

Es seien zwar keine Unmengen an Pilzen zu erwarten, aber die Pilze kommen. Derzeit bilden die verschiedenen Pilzsorten ihre Fruchtkörper, die bei vielen Sorten essbar sind.

Pilze suchen - was muss man beachten?

Doch beim Pilzesammeln im Wald gibt es einige Regeln zu beachten. "Extrem wichtig ist, dass man nur die Pilze mit nach Hause nimmt, die man sicher kennt", sagt Westermann. Und ihm ist die Nachhaltigkeit wichtig.

Die meisten Pilze sind geschützt. Wer sammelt, darf nur ein Kilo Pilze pro Tag mit nach Hause nehmen. Und man sollte die Pilze vorsichtig pflücken und darauf achten, das in der Erde befindliche Myzel nicht zu beschädigen.

Volker Westermann ist Förster für Waldinformation, Umweltbildung und Walderleben. Forstamt Pfälzer Rheinauen

Wer Pilze sammeln möchte, sollte als Anfänger einige Regeln befolgen: Anfänger machen sich am besten mit ein, zwei Pilzen aus der Gattung Röhrenpilze vertraut. Nicht mit Lamellenpilzen beginnen, denn da gibt es viele Verwechslungsmöglichkeiten mit ähnlichen Giftpilzen. Das ist bei Röhrenpilzen nicht gegeben. Bei vielen Pilzen, zum Beispiel beim "Birkenröhrling", steckt der Fundort schon im Namen. Dieser Pilz wächst - wer hätte es gedacht - an Birken. Festes Schuhwerk, ein gutes Messer und ein Korb gehören zum Pilzesammeln dazu. Plastiktüten oder Stoffbeutel sind übrigens ungeeignet, denn Pilze sollten an der frischen Luft transportiert werden. Anderenfalls zersetzen sich deren Eiweiße, sie verderben schneller. Zurzeit wachsen sehr große Pilze im Pfälzerwald SWR Gesammelt wird bei trockenem Wetter, herbstlich milden Temperaturen, wenn viel Feuchtigkeit in der Luft liegt. Profis suchen Pilze im Wald übrigens vermehrt in feuchten Mulden oder auf Totholz - das sind bevorzugte Pilzstandorte. Anfänger wie Pilzsammel-Profis sollten für den Fall der Fälle die Nummer der Giftnotrufzentrale in Rheinland-Pfalz (06131/19240) parat haben, wenn nach dem Pilzgenuss - auch Stunden später - Erbrechen, Durchfall, Schwindel oder Bewußtseinstörungen auftreten. Außerdem gilt: Nur Pilze sammeln, von deren Essbarkeit man überzeugt ist. Unsicheren Sammlern kann ein Pilzberater helfen.

Ein großes Problem beim Pilze sammeln ist, dass essbare Pilze den giftigen oft sehr ähnlich sind. Gerade bei ganz jungen Pilzen solle man sehr vorsichtig sein, denn die spezifischen Merkmale sind noch nicht so stark ausgeprägt. Heißt: Sie unterscheiden sich im Aussehen oft nicht so stark, es kann zu Verwechslungen kommen.

So sieht der giftige grüne Knollenblätterpilz aus. dpa Bildfunk Picture Alliance

Ein klassische Beispiel dafür sind Champignons und der Knollenblätterpilz. Das sei sehr gefährlich, erzählt Westermann: "Alleine an einer Vergiftung mit dem Knollenblätterpilz sterben im Jahr etwa fünf Menschen in Deutschland." Bei einem Verdacht auf eine Pilzvergiftung solle man schnell medizinische Hilfe aufsuchen, den Zeit sei ein entscheidender Faktor.

Was sind Pilze? Das was wir als Pilze bezeichnen, sind eigentlich nur die Fruchtkörper. Der eigentliche Pilz lebt im Untergrund. Experten vermuten, dass es bis zu fünf Millionen Pilzarten gibt – viel mehr als Pflanzen oder gar Insekten. Die Mehrheit davon sind Hyphenpilze. Ihre fadenförmigen Zellen, die Hyphen, bilden im Boden feine weitläufige Geflechte. Diese Myzelien bilden den eigentlichen Pilz. Die im allgemeinen Sprachgebrauch als Pilz bezeichneten Hüte sind die "Früchte", die sich ausbilden, wenn es ausreichend feucht ist.

Wer bei einzelnen Pilzen unsicher ist, der kann sich an die Pilzberater vor Ort wenden. Die Adressen stehen auf der Website der Deutschen Gesellschaft für Mykologie.