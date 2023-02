PFW Aerospace in Speyer freut sich über Großauftrag an Boeing und Airbus

per Mail teilen

Air India hat bei Boeing und Airbus 500 Flugzeuge bestellt. Der Zulieferer PFW Aerospace in Speyer wird von diesem Großauftrag wahrscheinlich profitieren.

Der Zulieferer PFW Aerospace in Speyer, Zulieferer für Flugzeugbauer, ist nach Angaben des Geschäftsführers, Stefan Zimmermann, optimistisch, das auch sein Unternehmen an der großen Bestellung der Fluggesellschaft "Air India“ gut verdienen wird. Die Fluglinie hat fast 500 Maschinen bei Airbus und Boeing bestellt, laut Zimmermann die größte je getätigte Bestellung von Flugzeugen in der Geschichte der kommerziellen Luftfahrt. Airbus werde 250 Flugzeuge für die Inder bauen und Boeing 220.

Das Gelände von PWF Aerospace in Speyer

PFW Aerospace erwartet langfristige Aufträge

PFW werde von beiden Großaufträgen profitieren, da Airbus und Boeing die beiden größten Kunden des Speyerer Unternehmens sind. PFW werde dadurch langfristig Aufträge bekommen, davon ist Geschäftsführer Zimmermann überzeugt. PFW-Aerospace hat nach eigenen Angaben 1.420 Mitarbeiter und ist der größte industrielle Arbeitgeber in Speyer. Das Unternehmen war 1913 gegründet worden und ist in der Region als "Pfalz-Flugzeugwerke" bekannt. Früher gehörte das Unternehmen zu Airbus, seit 2019 ist es Teil des französischen Hutchinson-Konzerns.

Überwiegend Flugzeuge für Mittelstrecken

Nach Angaben des Chefs der Air-India-Mutter Tata Group, Natarajan Chandrasekaran, wurde mit dem europäischen Flugzeugbauer Airbus eine Absichtserklärung über 210 Maschinen aus der Mittelstreckenjet-Familie A320neo abgeschlossen. Auch sollen rund 40 Großraumflieger vom Typ A350 an "Air India" gehen.

Mit dem US-Flugzeugbauer Boeing hat Air India nach Angaben von US-Präsident Joe Biden den Kauf von insgesamt 220 Maschinen ausgemacht. 190 Mittelstreckenflieger vom Typ 737 Max seien bestellt. Darüber hinaus 20 Langstreckenjets Boeing 787 und zehn weitere vom größeren Langstreckenflieger 777X.