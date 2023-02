Gasaustritt in Speyer - Wohnhäuser kurzfristig evakuiert

In einem Wohngebiet im Norden von Speyer ist am Montag Gas ausgeströmt. Bei Bauarbeiten war laut Polizei eine Gasleitung beschädigt worden. Die Beamten evakuierten mehrere Wohnhäuser.

In Speyer ist am 6. Februar in einem Wohngebiet Gas ausgetreten Feuerwehr Speyer

Die Anwohner im Kiefernweg in Speyer wurden laut Feuerwehr von der Schnelleinsatzgruppe des Katastrophenschutzes der Stadt betreut. Nach Angaben eines Sprechers sicherte die Feuerwehr sofort den betroffenen Bereich ab, zudem wurden Messungen durchgeführt. Der Einsatz war am frühen Montagabend abgeschlossen.

Speyer: Löste angesägte Gasleitung in Innenstadt Explosion aus?

Am 25. August vergangenen Jahres war es wegen Gasaustritts in Speyer zu einem Unglück gekommen: Vermutlich eine angesägte Gasleitung hatte eine Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Innenstadt ausgelöst.