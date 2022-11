per Mail teilen

Die Stadt Speyer will die Altstadt unter Schutz stellen. Weite Bereiche sollen zum Stadtdenkmal erklärt werden. Das hat der Stadtrat am Donnerstag beschlossen. Eine Hürde gibt es noch.

Fußgängerzone von Speyer SWR

Beim Stadtdenkmal geht es um die Frage, ob die Denkmalzonen der Stadt Speyer so ausgeweitet werden können, dass fortan große Teile der Altstadt komplett unter Denkmalschutz stünden, zumindest, was das Erscheinungsbild angeht. Der Titel "Stadtdenkmal" hätte einen positiven Marketingeffekt und könnte helfen, den Spekulationen auf dem Immobilienmarkt Einhalt zu gebieten, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD)

"Wenn ich dann ein Häuschen erwerbe, weiß ich, es bleibt ein kleines Altstadthäuschen. Im Moment stellen wir fest, dass manche Käufer es eben nicht für die Familie nutzen wollen, wie es eigentlich mal gedacht war, sondern es aus wirtschaftlichem Interesse am liebsten abreißen würden."

Die Stadt argumentiert, dass es bisher keine Handhabe gebe, historische Gebäude in Speyer vor dem Abriss zu schützen. Als Stadtdenkmal sehe das anders aus.

Schon jetzt Teil einer Denkmalzone: die Roßmarktstraße in Speyer SWR

Nun ist die Landesdenkmalpflege am Zug

19 Ratsmitglieder folgten dieser Argumentation, 15 waren dagegen, zwei haben sich enthalten. Damit ist Speyer aber noch nicht am Ziel: Stattdessen ist nun die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz am Zug. Die Landesdenkmalpfleger sollen in den kommenden Monaten Straßenzug für Straßenzug nach historischen und kunstwissenschaftlichen Kriterien bewerten, wo die Grenzen der Denkmalzonen künftig verlaufen könnten.