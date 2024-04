Ein 74-Jähriger ist am Donnerstag in einer Klinik gestorben, nachdem er vor knapp drei Wochen mit seinem E-Bike in Speyer gestürzt war. War ein E-Scooter in den Unfall verwickelt?

Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei ereignete sich der Unfall in Speyer bereits vor knapp drei Wochen, am Montag den 18. März gegen 11 Uhr. Die Polizei erfuhr aber erst davon, nachdem der Mann nun gestorben war - laut Staatsanwaltschaft Frankenthal an einem Herz-Kreislauf-Versagen. Demnach fuhr der 74-Jährige auf einem Fahrradweg an der Wormser Landstraße in Richtung Speyerer Innenstadt - allerdings nutzte er den Fahrradweg auf der falschen Straßenseite gegen die Fahrtrichtung. Passant findet Mann nach Unfall bewusstlos am Boden liegen Ein Passant fand den Mann, als er bereits bewusstlos am Boden lag und verständigte den Rettungsdienst, so die Ermittler. Zwei Unbekannte sollen bei dem Verunglückten zudem erste Hilfe geleistet haben, bis der Rettungsdienst eintraf. Verunglückter erwähnte in Unfallklinik E-Scooter-Fahrer Der gestürzte Pedelec-Fahrer kam in die BG Unfallklinik nach Ludwigshafen. Laut Ermittlungsbehörden war der 74-Jährige die ganze Zeit nicht ansprechbar. Er habe nur einen wachen Moment gehabt. Da habe er gegenüber Angehörigen einen E-Scooter-Fahrer erwähnt. Die Polizei untersucht nun, ob dieser Fahrer möglicherweise im Zusammenhang mit dem Unfall steht. Rheinland-Pfalz E-Bike-Boom auch in RLP FAQ zum E-Bike fahren - Trends, Sicherheit und Tipps Zum ersten Mal wurden mehr E-Bikes als herkömmliche Fahrräder verkauft. Wir geben Tipps zum Kauf, zur Sicherheit und mehr. Obduktion soll Aufschluss über genaue Todesursache geben Kommende Woche soll der Verstorbene obduziert werden, um so festzustellen, welche Verletzungen vorlagen und ob diese letztendlich zum Tod des Mannes führten. Dringender Zeugenaufruf zum Pedelec-Unfall in Speyer Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können. Sie bittet auch gezielt die beiden Ersthelfer sowie zwei unbekannte Radfahrer, die an dem gestürzten Pedelec-Fahrer vorbei gefahren sein sollen, sich zu melden unter 06232 / 137-0 oder per Mail: pispeyer@polizei.rlp.