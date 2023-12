Frau neun Tage nach Unfall mit E-Bike gestorben

Probefahren

Klingt im ersten Moment seltsam, aber ein E-Bike wiegt rund 30 Kilogramm und damit drei- bis viermal so viel wie ein normales Rad. "Wir empfehlen bei einem Umstieg das Rad sowohl ohne als auch mit Gepäck Probezufahren, zum Beispiel am Wochenende auf einem Parkplatz. Enge Kurven, enge Achten zu fahren, um sich wirklich mit dem Rad vertraut zu machen", so Nico Langenbeck von der Stiftung Warentest.

Bremsen kennenlernen

Auch das Bremssystem bei E-Bikes ist anders. Meist kommen hydraulische Scheibenbremsen zum Einsatz. Der Experte empfiehlt: "Auch hier auf dem Parkplatz mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten üben, um sich an eine mögliche Gefahrenbremsung heranzutasten."

Fitnesslevel

Viele kaufen sich das E-Bike, weil sie nicht mehr ganz so trainiert sind. Doch eine Grundfitness um bei Gefahren schnell reagieren zu können ist wichtig, meint Nico Langenbeck: "Aufgrund des Gewichts fährt sich das Rad anders. Man sollte den Kopf gut drehen können, Hör- und Sehvermögen solte nicht eingeschränkt sein."

Kopfschutz

Es gibt zwar keine Helmpflicht, doch nicht nur bei Pedelecs, sondern beim Radfahren generell kann der Helm schwere Kopfverletzungen vermeiden. Und gerade im Alter ist das Risiko schwerer Hirnverletzungen noch deutlich höher.