Für unseren Kollegen Tom Güntner stellte sich vor drei Jahren die Frage, ob er weiter das Pendler-Auto halten soll, oder ob das Fahrrad nicht eine nachhaltige Alternative zum Verbrenner darstellen könnte. Seine Erfahrungen auf über 35.000 Kilometern Arbeitsweg hat er hier für Sie zusammengestellt.

Bis zu 14.000 Fahrrad-Kilometer pro Jahr

Wer, wie ich jedes Jahr bis zu 14.000 Kilometer mit dem Rad zurücklegt, der lernt schnell: Vorbereitung und entsprechendes Fahren ist alles. Gerade in der kalten Jahreszeit, wenn Minusgrade oder sogar Schnee und Eis das Fahren für Mensch und Technik erschweren, kommt es hier auf eine grundsolide Vorbereitung, Um- und Weitsicht an. Ich möchte meine Erfahrungen in dieser Serie mit Ihnen teilen.