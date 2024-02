per Mail teilen

Erneut gibt es in der Pfalz eine Misthaufen-Aktion. Betroffen sind in Ebertsheim im Kreis Bad Dürkheim die Geschäftsstellen mehrerer Verbände. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Die unbekannten Täter kippten den Mist in der Nacht zum Sonntag ab. Jugendliche beobachteten in Ebertsheim (Kreis Bad Dürkheim) einen Pick-Up-Pritschenwagen mit Anhänger, von dem etwas abgeladen wurde. Doch die jungen Leute schöpften keinen Verdacht und meldeten ihre Beobachtung zunächst nicht.

Betroffen sind sechs Geschäftsstellen von Verbänden

Der Misthaufen wurde abgeladen vor einem Gebäude, in dem sechs landesweite Verbände ihre Geschäftsstelle haben. Unter anderem der Verband für Wirtschaft und Umwelt, der Landesverband Solarenergie Rheinland-Pfalz und der Verein Energieregion Rhein-Haardt. Im Misthaufen steckte ein Schild mit der Aufschrift "Bündnis der Blöden!".

Der stellvertretende Ortsbürgermeister von Ebertsheim und der "Verband Wirtschaft und Umwelt" erstatteten Anzeige. Jetzt ermittelt die Polizeiinspektion Grünstadt. Am Montagmorgen ließ die Verbandsgemeindeverwaltung den Misthaufen beseitigen.

Landwirte sagen: "Wir waren es nicht"

Guido Dahm vom "Verband für Wirtschaft um Umwelt" sagte in einem Gespräch mit dem SWR, er glaube nicht, dass Bauern für den stinkenden Protest verantwortlich sind. "Mit den Bauern in der Region haben wir ein gutes Verhältnis. Sie haben gesagt, dass sie es nicht waren, und wir glauben ihnen."

Doch wer könnte sonst verantwortlich sein? Guido Dahm weist darauf hin, dass am Samstag in Grünstadt eine Demo gegen Rechtsextremismus mit rund 1.000 Teilnehmern war. Möglicherweise stehe der Mist-Protest damit in Verbindung. Dahm bittet die Urheber der Aktion, sich zu melden, damit man mit ihnen über ihre Absichten diskutieren könne.

Misthaufen-Protest auch schon in Jockgrim

Vor zwei Wochen hatte es in der Region schon einen Misthaufen-Protest gegeben. In Jockgrim im Landkreis Germersheim hatte ein Hausbesitzer, der der AfD nahe steht, Pferdemist vor dem Rathaus der Ortsgemeinde abgeladen, um damit gegen Pläne zu protestieren, womöglich eine Flüchtlingsunterkunft aus Containern im Ortskern von Jockgrim aufzustellen.