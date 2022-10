Polizei: 27-Jähriger attackiert Frauen in Speyer mit Messer

Zwei Frauen sind in Speyer bei einem Messerangriff am Freitag schwer verletzt worden. Die Polizei hat einen 27-jährigen Verdächtigen festgenommen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilten, hat ein 27-Jähriger in Speyer eine 16-jährige Freundin und deren 36-jährige Mutter mit dem Messer attackiert. Der Messerangriff geschah am Freitagmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Wormser Landstraße in Speyer. Der Mann war offenbar bei den beiden Frauen zu Besuch. Die Frauen kamen nach dem Angriff schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Nach Messerangriff laufen Ermittlungen

Der Angreifer konnte nach Angaben einer Polizeisprecherin zunächst fliehen. Der 27-Jährige wurde wenige Kilometer vom Tatort entfernt - außerhalb der Stadt Speyer - festgenommen. Er befindet sich jetzt in Gewahrsam im Polizeipräsidium in Ludwigshafen. Am Samstag soll der Mann dem Haftrichter vorgeführt werden.

Was steckt hinter dem Messerangriff in Speyer?

Am Tatort wurde ein Messer sichergestellt. Das Motiv für die Tat ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen.