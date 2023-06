Kreislaufzusammenbruch bei Einsatzkräften: Großübung in Ludwigshafen abgebrochen

per Mail teilen

Eigentlich wollten die BG Klinik Ludwigshafen und der Katastrophenschutz den Einsatz nach einer Explosion üben. Doch aus der Übung wurde Ernst: Mehrere Teilnehmer kamen ins Krankenhaus.

Das Szenario der Übung sah folgendermaßen aus: Nach einer Explosion vor einem öffentlichen Gebäude in Ludwigshafen gibt es eine große Anzahl an Verletzten. Zwei Durchläufe seien hintereinander geplant gewesen, jeweils für eindreiviertel Stunden. Die erste Übung lief nach Angaben der Stadtverwaltung zunächst nach Plan. Doch nach einer Stunde habe die Hitze in Ludwigshafen ihren Tribut gefordert.

Einige Einsatzkräfte müssen im Krankenhaus behandelt werden

Sieben Einsatzkräfte, die an der Übung beteiligt waren, kamen nach einem Kreislaufzusammenbruch ins Krankenhaus. Nach einer Lagebesprechung gab das Leitungsteam schließlich bekannt, dass die Großübung der BG Klinik und des Katastrophenschutzes komplett abgebrochen werde. Die Gesundheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehe an erster Stelle.

"Wir wollen jetzt auch einfach kein Risiko eingehen."

"Tatsächlich sind die Temperaturen so heiß, dass wir inzwischen sowohl bei den geschminkten Opfern, als auch bei den Rettungskräften Kolleginnen und Kollegen haben, die Hitzefolgen erleiden", erklärte die Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen, Jutta Steinruck (SPD), im SWR-Interview. "Wir wollen jetzt auch einfach kein Risiko eingehen", so Steinruck, "aber es wird jetzt schon genügend Erkenntnisse geben, was wir aus solchen Übungen lernen können".

Insgesamt 100 Einsatzkräfte bei Großübung in Ludwigshafen

Insgesamt nahmen an der Großübung etwa 100 Einsatzkräfte teil. Darunter das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter Unfallhilfe, der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG), das Technische Hilfswerk (THW) und Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Notarztkurses an der BG Klinik Ludwigshafen.