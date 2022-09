Nach Wochen ohne Regen ist kein Wasser mehr im Sangweiher. Viele Fische, Vögel und Insekten sind verendet. Noch so eine ökologische Katastrophe soll künftig verhindern werden.

Ein schlammiger Tümpel - mehr ist nicht übrig geblieben vom einst so idyllischen und artenreichen Sangweiher. Das Natur- und Vogelschutzgebiet in Schalkenmehren (Landkreis Vulkaneifel) ist ausgetrocknet.

Dort, wo früher das Wasser stand, erstreckt sich jetzt ein Meer aus Schlick. Fischkadaver vermodern in der Hitze. Ein fauliger Geruch liegt in der Luft.

Ausgetrockneter Weiher schockiert Umweltschützer

"Es ist eine Katastrophe, was hier passiert ist", sagt Josef Wagner vom Naturschutzbund (NABU) in Daun. So trocken hat der Naturschützer aus Ellscheid den Weiher in 40 Jahren nur einmal zuvor erlebt.

Gerd Ostermann (links) und Josef Wagner (rechts) kümmern sich um den Sangweiher in Schalkenmehren. SWR Christian Altmayer

2012 lief der Weiher schon einmal komplett leer. Allerdings war damals eine undichte Stelle im Damm der Grund.

Wochenlange Dürre trocknet die Gewässer der Eifel aus

Dieses Jahr hat die wochenlange Dürre eines der bedeutendsten Vogelschutzgebiete der Eifel zu einer Pfütze zusammen schrumpfen lassen. Kein Einzelfall. Auch viele andere Flüsse und Weiher in der Region Trier sind ausgetrocknet.

"Diesmal gab es kein technisches Problem. Das lag allein am Klima."

Zuerst versiegten die Bäche, die in den Sangweiher fließen. Dann verschwand auch das Wasser im Weiher zusehens - mit fatalen Folgen für das Leben im Naturschutzgebiet.

Neun Karpfen wurden gerettet

In einer gemeinsamen Aktion haben Angler, Feuerwehrleute und Naturschützer zwar einige Karpfen und andere Fische retten und ins nahe Schalkenmehrener Maar überführen können. Ein Großteil der Körper konnte aber nur tot aus dem Schlamm geborgen werden.

Hier im Maar in Schalkenmehren haben einige Fische aus dem Sangweiher eine neue Heimat gefunden. © Eifel Tourismus GmbH, Dominik Ketz

Auch Insekten und Amphibien sind gestorben

"Dramatisch ist die Situation auch für alle Wasserinsekten, wie zum Beispiel Libellen, aber auch für Amphibien", sagt Gerd Ostermann, Biotopbetreuer im Landkreis Vulkaneifel. Ohne ihren gewohnten Lebensraum seien fast alle Lebewesen rund um den Weiher gestorben.

"Als wir hier ankamen, um die letzten Fische zu retten, ist mir von dem Gestank des Weihers fast übel geworden."

Zu wenig Futter für die Zugvögel

Die Vögel hingegen fanden in den vergangenen Tagen erstmal einen gedeckten Tisch vor. Sie verschlangen alles, was an toten Tieren im Schlamm trieb. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass für Zugvögel wie Kraniche, Enten und Silberreiher, die im Herbst hier Rast machen, nicht mehr viel übrig bleibt, befürchten die Naturschützer.

Auch Kraniche sind jedes Jahr zu Gast am Sangweiher. Es ist fraglich, ob sie dieses Jahr noch genug zu fressen bekommen. dpa Bildfunk Picture Alliance

Extremwetter wird immer häufiger

Was Ostermann und Wagner Sorgen macht: Solche Trockenjahre treten durch den Klimawandel immer häufiger auf. Und auch der Sangweiher droht dann wieder auszutrocknen - zumindest, wenn die Naturschützer nicht gegensteuern.

Daher wollen sich im Herbst alle Verantwortlichen treffen, um eine Lösung zu erarbeiten. Angler sollen beim runden Tisch dabei sein, Naturschützer und Mitarbeiter der Verwaltung.

Eine erste Idee: "Wahrscheinlich werden wir für den Sommer mehr Wasser anstauen müssen", sagt Josef Wagner vom Nabu Daun. Anders ginge es in Zeiten des Klimawandels nicht mehr.