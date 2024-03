Unfall auf Klassenfahrt: 63 britische Schüler stranden in der Pfalz

Auf der B10 bei Landau ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall gekommen. 63 Jugendliche aus Großbritannien müssen vorübergehend in einer Turnhalle untergebracht werden.

In den frühen Morgenstunden sind sich ein Lastwagen und ein Reisebus, die in unterschiedlichen Richtungen auf der B10 unterwegs waren, zu nahe gekommen und haben einander gestreift. Offenbar hat der Lkw-Fahrer kurz aufs Navi geguckt und ist über die Mittellinie geraten, so eine erste Einschätzung der Polizei. Der Busfahrer sei durch Glassplitter leicht verletzt worden, sonst habe es keine Verletzten gegeben. Allerdings war der Doppeldecker bis unters Dach voll mit Jugendlichen aus Wales (Großbritannien) auf Klassenfahrt in Richtung Österreich. Mit Lehrern und Betreuern saßen nach Polizeiangaben insgesamt 73 Menschen in dem Bus. Die mussten erstmal untergebracht werden, bis ein neuer Bus zur Verfügung steht. Der Kreisbrandinspekteur erzählt im Video, wie die Schüler in Landau versorgt werden:

Feuerwehrleute schmieren Brötchen für Schüler

Die Schülerinnen und Schüler wurden in eine Turnhalle ins Landauer Stadtdorf Dammheim gebracht, keine vier Kilometer von der Unfallstelle entfernt. In kürzester Zeit organisiert hat das eine Schnelleinsatztruppe des Katastrophenschutzes der Stadt Landau und des Kreises Südliche Weinstraße. "Die Jugendlichen sollen jetzt erstmal was zu essen bekommen", so Dirk Hargesheimer, der zuständige Brand- und Katastrophenschutzinspekteur: "Ob wir auf die Schnelle ein original englisches Frühstück hinbekommen, wissen wir noch nicht, aber ordentlich und reichlich wird es auf jeden Fall sein."

Das Lenkrad sitzt bei einem englischen Reisebus natürlich rechts. SWR

Ersatzbus soll am Nachmittag kommen

Im Inneren der Turnhalle hat die Feuerwehr Tische aufgestellt und auch einige Feldbetten. Viele der Jugendlichen tragen hellblaue Pullover mit der Aufschrift "Austria 24". Einige stehen draußen und telefonieren, andere schlafen. "Wir bedanken uns bei allen, die uns hier helfen", so eine Betreuerin zum SWR: "Das ist super."

Der Bus nach dem Unfall auf der B10 bei Landau. SWR

Die Stimmung in der Halle ist relativ entspannt. Viele haben von dem Unfall offenbar auch nicht wirklich was mitbekommen, weil sie noch geschlafen haben. Von regelrechten Decken- und Kissenbergen ist Rede. Die haben nach Einschätzung der Feuerwehr wohl auch dazu beigetragen, dass von den Schülerinnen und Schülern bei dem Zusammenprall niemand verletzt wurde.

Wenn alles nach Plan läuft, ist der Ersatzbus am Nachmittag da. Dann kann die Fahrt in Richtung Salzburg fortgesetzt werden. Bis dahin soll es noch ein Mittagessen geben. Eine große Mehrheit habe sich für Lasagne ausgesprochen, sagt Dirk Hargesheimer.

Staus zwischen Annweiler und Landau

Der Bus war laut Polizei noch fahrbereit, der Lastwagen musste hingegen abgeschleppt werden. Dafür war eine Vollsperrung der B10 nötig. In beiden Richtungen ist es deswegen am frühen Morgen kurz vor der Auffahrt zur A65 Richtung Ludwigshafen/Karlsruhe zeitweise zu Staus gekommen. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro.