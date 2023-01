Knutfest in Weidenthal mit Wettbewerb im Weihnachtsbaumwerfen

Was hat Leichtathletik mit Weihnachtsbäumen zu tun? Das kann man am Sonntag beim Knutfest in Weidenthal im Kreis Bad Dürkheim erleben.

Die Disziplin im Hochwurf über eine Hochsprunganlage beim vergangenen Knutfest in Weidenthal im Jahr 2000. SWR

Das Knutfest in Weidenthal ist für seinen Wettberwerb im Tannenbaumwerfen weit über Rheinland-Pfalz hinaus bekannt. Die Idee dazu sei tatsächlich durch die bekannte Werbung eines schwedischen Möbelhauses inspiriert gewesen - und zwar eines Abends am Stammtisch, sagt Christopher Milloth vom Fußball Club Wacker Weidenthal, der das Knutfest auch organisiert.

Allerdings hätten sie bei den Wurfdisziplinen zum Weitwurf noch eine Schippe draufgelegt. "Wir haben noch eine Hochwurfdisziplin über eine Hochsprunganlage hinzugefügt und einen Schleuderwurf, der ist angelehnt an den Hammerwurf von der Leichtathletik", erklärte Milloth SWR.

Magret Klein-Raber hält seit 2019 den Weltrekord der Frauen in allen drei Disziplinen: Hochwurf, Weitwurf und Schleuderwurf. FC Wacker Weidenthal

Knutfest Weidenthal: Neuer Weltrekord 2023?

Der Weltrekord im Tannenbaum-Hochwurf liegt aktuell bei 5,75 Meter, der beim Weihnachtsbaum-Schleuderwurf bei sage und schreibe 10,30 Meter und der Weitwurfweltmeister schlägt mit 10,95 Meter zu Buche.

Wie auch bei Olympia gibt es getrennte Wettbewerbe für Frauen und Männer. Die Weihnachtsbaumathletinnen und Athleten kommen aus ganz Deutschland und es gab in den vergangenen Jahren auch schon Teilnehmende aus England, Irland und den USA, so Milloth, der selbst schon Weltmeister war.

Doping bei WM im Weihnachtsbaumwerfen

Trainiert habe er im Sommer mit Stühlen, das Wohnzimmer habe dann entsprechend ausgesehen, sagte der Weidenthaler lachend. Und beim Wettkampf am Sonntag sei Doping mit Glühwein nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht.

Guggemusik gehört zum Knutfest Weidenthal dazu. FC Wacker Weidenthal

"Spaß steht an erster Stelle", so Christopfer Milloth. Das zeigt auch die Live-Musik beim Knutfest am Sonntag. Da spielen die Guggemusiker "Weihermer Schnekckenschleimer". Natürlich werden die geworfenen Tannen nach dem Wettbewerb wieder bei einem großen Lagerfeuer verbrannt und es wird ausgiebig gefeiert.

Tannenbäume brennen gut: großes Feuer beim Knutfest in Weidenthal. SWR FC Wacker Weidenthal

Weidenthal war Vorreiter bei deutschen Knutfesten

Das Knutfest in Weidenthal gab es 2003 zum ersten Mal, als eines der ersten in Deutschland. Den Wettkampf führte der FC Wacker Weidenthal dann dann 2007 ein.

Wer Lust bekommen hat, selbst Weihnachtsbäume zu werfen oder die Teilnehmenden anzufeuern. Das Knutfest in Weidenthal beginnt am Sonntag, den 8.1. um 13 Uhr in der Wackerhalle am Sportplatz des FC in Weidenthal. Für jeden mitgebrachten Baum gibt es einen Glühwein "fer umme" (umsonst), verspricht der Veranstalter.