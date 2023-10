Israelische Flaggen der Stadt Ludwigshafen zerstört

In der Innenstadt von Ludwigshafen sind israelische Fahnen von Unbekannten zerstört und entfernt worden. Sie waren als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in Israel aufgehängt worden.

Nach Mainz und Heilbronn nun auch Ludwigshafen: Als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in Israel hatte die Stadt Ludwigshafen am Mittwoch zwei israelische Fahnen in der Innenstadt gehisst. Die Flaggen hingen an Fahnenmasten an der Abfahrt der Konrad-Adenauer-Brücke in Richtung Innenstadt und am Rathausplatz. Unbekannte haben die Flaggen im Zeitraum zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmittag beschädigt und entfernt. Die Stadt hat Strafanzeige gestellt. Als weiteres Zeichen der Solidarität legte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) am Freitagmittag einen Kranz an der ehemaligen Synagoge nieder.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck "zutiefst entsetzt"

"Ich bin zutiefst entsetzt und auch traurig, dass es auch in Ludwigshafen Personen gibt, die zum einen Solidarität mit Menschen, die Schreckliches erfahren haben, durch solche Taten mit Füßen treten und zum anderen unsere besondere Verbundenheit und Verantwortung mit und für den Staat Israel nicht anerkennen. Das ist für mich nicht akzeptabel", sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck laut einer Mitteilung.

Wer Hinweise auf die Täter geben kann, soll sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen wenden. Telefon: 0621 963-2122 oder per Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz verstärkt nun die Überwachung und den Schutz der jüdischen Gemeinden. Die palästinensische Terrororganisation Hamas hat für Freitag weltweit zu Gewalt gegen Juden und jüdische Einrichtungen aufgerufen.

Polizei verstärkt Schutz für jüdische Gemeinden in der Pfalz

Dieser Aufruf wird auch in Ludwigshafen ernst genommen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Der Schutz der jüdischen Gemeinden in Vorder- und Südpfalz ist demnach bereits unmittelbar nach dem Angriff der Hamas auf Israel am Wochenende erhöht worden, und wird nun noch einmal verstärkt. Die Polizei hat sowohl Synagogen und Gemeindehäuser im Blick, als auch Gedenkstätten und Friedhöfe. Schwerpunkte sind überall dort zu sehen, wo Menschen zusammenkommen oder Veranstaltungen stattfinden, zum Beispiel Gottesdienste. Einzelheiten will die Polizei aber nicht nennen: Das sei Verschlusssache.

Frankenthaler Bürger können online Solidarität für Israel bekunden

Wie die Stadt Ludwigshafen ruft auch die Stadt Frankenthal zur Solidarität mit Israel auf. Frankenthaler Bürgerinnen und Bürger können sich der Solidaritätsbekundung laut einer Mitteilung online anschließen. Auf der Internetseite www.frankenthal.de/hilft kann man sich eintragen - alle Einträge werden am Donnerstag, 19. Oktober, veröffentlicht.