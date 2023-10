Was sagen Menschen aus der Pfalz nach Angriff auf Israel?

Nach dem Angriff der Hamas auf Israel hat die Jüdische Kultusgemeinde der Rheinpfalz mehr Polizeischutz erhalten. Friedensaktivistin Ruth Ratter berichtet von Panik in Israel.

Ruth Ratter aus Deidesheim setzt sich als Vorsitzende des Freundeskreises der jüdisch-arabischen Bildungsstätte "Givat Haviva" für Frieden und Austausch zwischen Isrealis und Palästinensern ein. Durch ihr Engagement steht sie in engem Austausch mit Betroffenen in Israel. "Die große Angst um die Familienangehörigen und Freunde im Süden des Landes bestimmt die Gespräche. Die Menschen sind geschockt und befürchten den Kontakt zur Familie gar nicht mehr herstellen zu können, weil es nur begrenzt möglich ist, an Informationen zu kommen", sagt Ratter.

Viele von ihnen wurden bereits als Reservisten ins Militär eingezogen. "Das ist natürlich eine Riesenbefürchtung, die dahinter steckt, dass da der eine oder andere zu Tode kommt“, so Ratter. Sie sorgt sich auch um die Friedensarbeit ihrer Organisation, jetzt müsse man sich umso mehr für Austausch einsetzen: "Es ist notwendiger denn je, dass jüdische und arabische Einwohner von Israel miteinander im Gespräch bleiben."

"Wenn man weiß, dass Gaza das dicht besiedelste Fleckchen Erde überhaupt ist, dann kann man sich vorstellen, dass auch da nicht alles zum Besten bestellt ist.“

Betroffenheit bei Jüdischer Kultusgemeinde sehr groß

Unter Mitgliedern der Jüdischen Kultusgemeinde ist die Betroffenheit durch die Ereignisse in Israel sehr groß, sagte Geschäftsführerin Marina Nikiforova dem SWR. Viele hätten dort Kinder und Freunde. Zu allen gebe es Kontakt, niemand werde vermisst. Beim Gottesdienst am Sonntag in der Speyerer Synagoge hätten zwei Männer geweint.

Die Synagoge in Speyer dpa Bildfunk Picture Alliance

Gottesdienst mit Polizeischutz

Der Polizeischutz der Gemeinde ist Nikiforova zufolge verstärkt worden. So seien Polizeibeamte beim Gottesdienst in Speyer so lange an der Synagoge geblieben, bis das letzte Gemeindemitglied den Ort verlassen hat. Streifenwagen würden die Standorte regelmäßig kontrollieren. Außerdem sei die Polizei auch bei anderen Veranstaltungen der Kultusgemeinde präsent.