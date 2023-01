Ludwigshafen: Hund gegen Zaun geschlagen

per Mail teilen

In Ludwigshafen musste am Montagabend die Polizei ausrücken, weil ein Hundebesitzer sein Tier misshandelt hatte. Zeugen hatten eingegriffen, um den Hund zu retten.

In der Ludwigshafener Innenstadt wurde am späten Montagabend ein Hund von seinem Besitzer misshandelt (Symbolfoto) dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Marc Müller

Die Zeugen hatten beobachtet, wie ein Hundebesitzer seinen jungen Hund in der Innenstadt mehrmals gegen einen Zaun geschlagen hatte. Davon wollten sie ihn abbringen, so die Polizei.

Aus der Auseinandersetzung vor einer Bar in der Ludwigshafener Jaegerstraße entwickelte sich am Ende ein handfester Streit mit vier beteiligten Personen.

Ludwigshafen: Misshandelter Hund jetzt im Tierheim

Die herbeigerufenen Beamten seien dazwischen gegangen und hätten die Kontrahenten fesseln müssen. Am Ende wurde der Hund an die herbeigerufene Tierrettung übergeben. Unklar ist, wie schwer das Tier verletzt wurde. Es wurde nach dem Vorfall in einem Tierheim untergebracht.