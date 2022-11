Tierquäler im Ebertpark in Ludwigshafen: Tiere werden umgesiedelt

Im Ebertpark in Ludwigshafen gibt es Schafe, Ziegen, Ponys und Vögel in Volieren - aber wohl nicht mehr lange. Weil diese Tiere regelmäßig gequält werden, sollen sie in den Wildpark Rheingönheim umziehen.

Die Pläne zur Umsiedlung der Tiere wurden jetzt im Ortsbeirat von Friesenheim nochmal erläutert. Am kommenden Montag soll der Bau- und Grundstücksausschuss endgültig darüber entscheiden, dass die Tiere vom Ludwigshafener Ebertpark aus Tierschutzgründen in den Wildpark Rheingönheim umsiedeln. Tiere sollen vom Ebertpark in den Wildpark von Ludwigshafen Rheingönheim umziehen. Pressestelle Stadt Ludwigshafen Tierquälerei im Ebertpark trotz Schutzzäunen Zurzeit leben in den Tiergehegen im Ludwigshafener Ebertpark neun Schafe, sechs Ziegen und drei Ponys. Seit Jahren sind sie immer wieder Opfer von Tierquälern und Vandalismus. Die Stadt hatte die Schutzzäune der Gehege bereits auf zwei Meter erhöht und innen noch einen zusätzlichen Stabgitterzaun eingebaut. Trotzdem versuchten Unbekannte immer wieder mit Stöcken nach den Tieren zu schlagen, sagt die Leiterin des Grünflächenamtes. Ponys wurden Opfer von Missbrauch Pressestelle Stadt Ludwigshafen Unbekannter missbraucht Ponys im Tiergehege Seit 2021 treibt außedem mindestens ein Unbekannter im Park sein Unwesen. Mehrfach seien Ponys von dem Mann missbraucht worden. Die Polizei hatte im März 2021 Bilder einer Wildkamera erhalten, die einen Missbrauch dokumentieren. Die Bilder von dem Mann darauf wurden veröffentlicht - bislang aber ohne Erfolg. Zeugen hatten nach Angaben der zuständigen Bereichsleiterin einen Mann vom Tiergehege flüchten sehen. Der gesuchte Tierschänder Polizeipräsidium Rheinpfalz - Presseportal Umzug der größeren Tiere noch in diesem Jahr Auch die Vögel in den Volieren im Ebertpark wurden trotz verstärkten Maschendrahtzauns immer wieder mit Stöcken attackiert. Der Wildpark Rheingönheim ist im Gegensatz zum Ebertpark abends geschlossen. Dort sollen die Tiere jetzt ein sicheres neues Zuhause finden. Stimmt der Bauausschuss zu, ziehen die Ziegen, Schafe und Ponys noch in diesem Jahr um. Vögel und Kleintiere wie Kaninchen würden dann im Frühjahr nachkommen.