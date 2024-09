Geothermiekraftwerk Landau wird repariert

Die Leitung, in der das heiße Wasser aus der Tiefe nach oben befördert wird, die wird repariert. Die Betreiberfirma hat mitgeteilt, dass diese Bohrung "umfassend" überarbeitet werden soll. Dafür wird am Geothermiekraftwerk in Landau ein Bohrturm aufgebaut. Für die Anwohnerinnen und Anwohner im Süden der Stadt heißt das: es gibt mehr Lärm, auch durch die LKW, die das Material für den Bohrturm hinfahren. Das Geothermiekraftwerk in Landau hat bis zu seiner Abschaltung vor 20 Monaten vor allem Strom produziert. Nach den Reparaturarbeiten soll die Anlage laut Betreiberfirma wieder zuverlässig laufen. In Zukunft soll das Erdwärmekraftwerk für Landau auch Wärme liefern.

Die Leitung, in der das heiße Wasser aus der Tiefe nach oben befördert wird, die wird repariert. Die Betreiberfirma hat mitgeteilt, dass diese Bohrung „umfassend“ überarbeitet werden soll. Dafür wird am Geothermiekraftwerk in Landau ein Bohrturm aufgebaut. Für die Anwohnerinnen und Anwohner im Süden der Stadt heißt das: es gibt mehr Lärm, auch durch die LKW, die das Material für den Bohrturm hinfahren. Das Geothermiekraftwerk in Landau hat bis zu seiner Abschaltung vor 20 Monaten vor allem Strom produziert. Nach den Reparaturarbeiten soll die Anlage laut Betreiberfirma wieder zuverlässig laufen. In Zukunft soll das Erdwärmekraftwerk für Landau auch Wärme liefern.