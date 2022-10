Betrug bei der theoretischen Führerscheinprüfung in der Pfalz

per Mail teilen

Bei der theoretischen Führerscheinprüfung kommt es in der Pfalz immer wieder zu Betrügereien. Laut TÜV arbeiten die Betrüger sehr professionell.

Allein in den vergangenen zwei Wochen wurden fünf Fälle von Betrug bei der theoretischen Führerscheinprüfung entdeckt. Wie der Leiter der Technischen Prüfstelle Rheinland-Pfalz dem SWR sagte, wurde in Ludwigshafen zuletzt viermal bei den theoretischen Führerscheintests betrogen, in Grünstadt einmal.

Betrüger kommen mit falschem Ausweis zur Prüfung

In einigen der Fälle hätten sich die Betrüger als jemand anderes ausgegeben und Ausweise von den Personen gezeigt, für die sie die Prüfung ablegen wollten. Dieser Passmissbrauch gelte als Straftat, aber nicht jeder Betrug fliege auf. Auch die Coronaregeln wurden für neue Betrugsmethoden missbraucht.

Lösungen per Kopfhörer bei Führerscheinprüfung

In Ludwigshafen seien kürzlich auch Prüflinge erwischt worden, denen die Betrüger per Minikamera und Kopfhörer per Funk die Lösungen vorsagt. Hinter vielen dieser Betrugsfälle steckten Kriminelle, die sich diesen illegalen Service mit bis zu 1.000 Euro bezahlen ließen.