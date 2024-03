Blutverschmierter Mann in Bobenheim-Roxheim: Lebensgefährtin tot

Zeugen haben in Bobenheim-Roxheim am frühen Freitagmorgen einen blutverschmierten Mann gesehen. Die Polizei fand später seine Lebensgefährtin tot in ihrer Wohnung.

Kurz vor 5 Uhr morgens hatten Passanten am Freitag den 33-Jährigen der Polizei gemeldet, weil er Blut an sich hatte, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei ihren Ermittlungen durchsuchte die Polizei auch die Wohnung der 24-jährigen Lebensgefährtin des Mannes. Dabei fanden die Beamten die Frau tot in ihrer Wohnung in Frankenthal. Der 33-Jährige, der laut Polizei ebenfalls aus Frankenthal stammt, wurde festgenommen. Staatsanwaltschaft ermittelt Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei haben nach eigenen Angaben die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin muss bis morgen ein Richter über einen Haftbefehl entscheiden. Nähere Umstände zum Ablauf der Tat, zu den Hintergründen und zu einem möglichen Motiv gaben Polizei und Staatsanwaltschaft noch nicht bekannt. Das soll erst am kommenden Montag geschehen.