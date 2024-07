Dachstuhl-Brand in Landau-Queichheim

Im Dach eines Mehrfamilienhauses in Landau-Queichheim hat es am Samstagabend gebrannt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 250.000 Euro.

Das Feuer war am späten Samstagabend gegen 21:45 Uhr ausgebrochen. Wie die Freiwillige Feuerwehr Landau mitteilte, wurde niemand verletzt. Ein Bewohner musste allerdings aufgrund des Schocks rettungsdienstlich versorgt werden.

Einsatz bis tief in die Nacht

Als die Feuerwehr am Samstagabend eintraf, schlugen bereits an mehreren Stellen Flammen aus dem Dach des Mehrparteienhauses, erzählt der stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Michael Bumb. Bei dem Einsatz waren rund 60 Rettungskräfte im Einsatz. Das Feuer in dem Dachstuhl sei zwar schnell unter Kontrolle gewesen, die Nachlöscharbeiten dauerten aber mehrere Stunden bis tief in die Nacht.

Warum es zu dem Brand in einem Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Landau-Queichheim kam, ist unklar. Freiwillige Feuerwehr Landau

Nach Brand ist Mehrfamilienhaus nicht bewohnbar

Wegen des Brandes ist das Mehrfamilienhaus aktuell nicht mehr bewohnbar. Einige Bewohner wurden von der Stadt Landau vorübergehend anderweitig untergebracht. Wie die Polizei mitteilte, waren fünf Menschen betroffen. Warum es zu dem Brand am Samstagabend kam, ist noch unklar.