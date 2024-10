Fahrzeug geht auf A65 in Flammen auf

per Mail teilen

Wegen eines technischen Defekts hat ein Auto auf der A65 am Sonntag plötzlich Feuer gefangen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Autobahn war zeitweise voll gesperrt.

Glück im Unglück hatte am Sonntag ein Autofahrer, der auf der A65 in Richtung Karlsruhe unterwegs war. Auf Höhe der Gemeinde Edesheim hat er im Innenraum seines Autos plötzlich Rauch bemerkt. Daraufhin fuhr der Fahrer auf den Standstreifen und verließ sofort sein qualmendes Fahrzeug. Dieses ging nur kurze Zeit später in Flammen auf.

Fahrzeugbrand wegen technischem Defekt

Nach Angaben der Polizei hatte der Mann Probleme mit dem Motor, kurz bevor sein Auto zu qualmen begann. Warum das Fahrzeug dann Feuer fing, habe wohl an einem technischen Defekt gelegen, so die Polizei.

Keine Verletzten bei Pkw-Brand

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Polizei spricht von einem Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

A65 zeitweise voll gesperrt

Während die Feuerwehr das brennende Fahrzeug löschte, war die A65 in Richtung Karlsruhe am Sonntagnachmittag für eine Stunde voll gesperrt.