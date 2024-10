Bei einem Unfall am Samstagabend in Wiesbaden ist ein Autofahrer auf den Siegfriedring geflogen. Er stieß dort mit einem anderen Auto zusammen und blieb im Graben liegen.

Der Autofahrer war laut Feuerwehr am Samstagabend gegen 18:30 Uhr auf der B455 unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er schoss seitlich über einen Grünstreifen und flog in der Folge auf den angrenzenden Siegfriedring. Dort stieß er mit einem anderen Auto zusammen und landete schließlich im Straßengraben.

Drei Menschen bei Unfall auf Siegfriedring verletzt

Erste Meldungen über eine eingeklemmte Person hätten sich zum Glück nicht bewahrheitet, teilte die Feuerwehr mit. Dennoch wurden der Unfallverursacher und die zwei Insassen des anderen Autos bei dem Unfall verletzt. Alle drei wurden von Rettungskräften am Unfallort versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Unfallursache noch unklar

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Laut einem Feuerwehrsprecher könnte der Autofahrer ein medizinisches Problem am Steuer gehabt haben. Das müsse aber noch ermittelt werden.

Siegfriedring nach Unfall voll gesperrt

Für die Versorgung der Verletzten und die Bergung der Unfallfahrzeuge war der Siegfriedring am Samstagabend etwa eine Stunde lang voll gesperrt. In der Zeit mussten unter anderem auch Linienbusse in Wiesbaden umgeleitet werden. Es sei aber insgesamt zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen gekommen, so der Feuerwehrsprecher.