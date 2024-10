Hochzeitsgesellschaft blockiert Autobahn 66 bei Wiesbaden

Der Hochzeitskorso war am Sonntag auf dem Weg nach Wiesbaden. Bei Erbenheim blockierten zwei Autos dann mehrere Auffahrten auf die Autobahn 66.

Bis zu 20 Autos seien in dem Korso auf dem Weg nach Wiesbaden gewesen, so ein Polizeisprecher. Zunächst hätten sich die Hochzeitsgäste gegenseitig aus den Autos heraus gefilmt. Einige von ihnen bremsten dann auf der A66 bei Erbenheim den Verkehr auf etwa 20 km/h herunter und blockierten so mehrere Autobahnauffahrten, so dass niemand mehr auf die Autobahn fahren konnte.

Mehrere Autobahnauffahrten blockiert

Dann beschleunigten sie auf dem Standstreifen und schlossen sich - auf der jetzt freien Autobahn - wieder der Hochzeitsgesellschaft an. Sinn der Aktion sei laut Polizei gewesen, dass der Hochzeitskonvoi zusammen bleibt und sich nicht mit anderen Autos mischt. Die Auffahrten seien immer nur kurz blockiert gewesen, bis der Korso vorbei war, dann sei wieder die nächste Auffahrt blockiert worden.

Kontrolle auf Autobahnparkplatz

Auf einem Parkplatz habe dann schließlich die gesamte Hochzeitsgesellschaft Pause gemacht. Dort wurde sie von der Polizei kontrolliert. Zwei Autofahrer bekamen Anzeigen wegen Nötigung. Ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte, nicht nur das Blockieren von Auffahrten sei absolut gefährlich, sondern auch das absichtliche Ausbremsen des Verkehrs. Denn die Gefahr von Auffahrunfällen sei groß.

Nach einer Belehrung entließ die Polizei alle Hochzeitsgäste zur Feier.