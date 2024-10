Vor sechs Tagen war ein Mann in Wiesbaden mit einem Messer auf seine Ehefrau losgegangen und danach geflohen. Jetzt konnte die Polizei ihn festnehmen.

Die Tat hatte sich nach Polizeiangaben am 8. Oktober in Wiesbaden ereignet - in einem Mehrfamilienhaus in der Dotzheimer Straße. Dort soll der Mann seine 27-jährige Ehefrau mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben.

Ehemann in Wiesbadener Innenstadt festgenommen

Anschließend war der Mann geflohen. Die Polizei fahndete nach ihm, zuletzt auch öffentlich mit einem Foto. Am Samstag konnte der 38-Jährige dann von Einsatzkräften der Polizei in der Wiesbadener Innenstadt widerstandslos festgenommen werden.

Weitere Auskünfte zu der Tat sowie der Festnahme gibt die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Die Ehefrau konnte direkt nach der Tat soweit versorgt werden, dass keine Lebensgefahr mehr bestand.