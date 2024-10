Hospize sind Häuser oder Orte, an denen schwerkranke und sterbende Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleitet und betreut werden. Es geht darum, den Menschen so viel Lebensqualität wie möglich zu bieten, wie auch der Hospiz- und PalliativVerband Rheinland-Pfalz auf seiner Webseite schreibt.

Vor allem Menschen, die an einer unheilbaren Krankheit leiden und deren Lebenserwartung begrenzt ist, sind auf die Hilfe in Hospizen angewiesen. Oft sind dies Patienten, die nicht mehr zu Hause oder im Krankenhaus betreut werden können und eine intensive Pflege und Unterstützung brauchen.

In einem Hospiz kümmert man sich deshalb nicht nur um die medizinische Versorgung, sondern auch um die seelischen und sozialen Bedürfnisse der Patienten und ihrer Angehörigen. Es wird viel Wert auf eine liebevolle und würdevolle Begleitung gelegt.

Hospize sind also ein wichtiger Rückzugsort, wo man in einer familiären Atmosphäre die bestmögliche Betreuung bekommen kann.