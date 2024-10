15-Jähriger in Rastatt leicht verletzt

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein 15-Jähriger in Omas Auto einen Unfall gebaut. Ein zweiter Wagen konnte in der Nacht zu Sonntag in Rastatt entkommen.

Am frühen Sonntagmorgen kurz nach 2:30 Uhr fielen einer Streife in Rastatt zwei Autos auf, die nebeneinander auf dem Friedrichsring fuhren. Da die Beamten ein verbotenes Rennen vermuteten, verfolgten sie die Fahrzeuge, um sie anzuhalten. Doch die gaben Gas und fuhren davon. Eines der Fahrzeuge bog ab, sodass die Polizei nur noch das andere, einen weißen Mercedes, verfolgen konnte. Bei Unfall nach Flucht vor der Polizei entsteht hoher Schaden Weit kam der Wagen nicht. In einer leichten Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, touchierte einen Ampelmast und kam in einem Gartenzaun zum Stehen. Laut Polizei wurde der 15-jährige Fahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Offenbar hatte er seiner Großmutter die Autoschlüssel geklaut. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Ermittlungen, auch zu dem zweiten Fahrzeug, laufen.