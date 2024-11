Zwei Männer sollen Rollstuhlfahrer in Bad Dürkheim gequält haben

Vor dem Landgericht Frankenthal müssen sich zwei Männer verantworten, weil sie einen Rollstuhlfahrer gequält haben sollen. Laut Anklage wollten sie so an die PIN-Nummer seiner Bankkarte kommen.

Am Landgericht Frankenthal hat am Montag ein Prozess begonnen, in dem sich zwei Männer wegen schweren Raubes verantworten müssen. Nach Gerichtsangaben sind die beiden Männer vor etwa anderthalb Jahren unter einem Vorwand in das Haus des Rollstuhlfahrers in Bad Dürkheim gelangt.

Männer sollen Rollstuhlfahrer geschlagen haben

Die Angeklagten sollen im Mai 2023 den Mann in seinem Haus unter die laufende Dusche gesetzt und auf ihn eingeschlagen haben, um an die PIN seiner Bankkarte zu kommen. Als der Mann sich weigerte, sie zu nennen, bedrohten ihn die Täter nach Gerichtsangaben mit einem Hammer - trotzdem verriet er die PIN nicht. Die Männer sollen den Rollstuhlfahrer schließlich gefesselt und geknebelt haben und sollen mit 350 Euro Bargeld, Schmuck und weiteren Wertgegenständen geflüchtet sein.

Angeklagte auch einzeln auf Diebestour?

Auch einzeln sollen die Angeklagten auf Diebestour gegangen sein. Auch diese Taten werden unter anderem bei dem Prozess verhandelt: Einer von ihnen soll unter anderem in Neustadt in Geschäftsräume eingebrochen sein. Dabei sei ein Schaden von über 30.000 Euro entstanden. Sein Komplize soll betrunken ein Auto geklaut und den Wagen zu Schrott gefahren haben. Als die Polizei ihn schnappte, beschuldigte er seinen Komplizen, die Tat verübt zu haben. Außerdem hatte er keinen Führerschein. Einer der Männer soll außerdem einer älteren Frau mit Rollator den Geldbeutel gestohlen haben. Mit der Bankkarte der Frau hob er laut Anklage mehr als 2.400 Euro am Geldautomaten ab.

Männer sind in U-Haft

Es gibt drei weitere Verhandlungstage. Die Angeklagten - beide 44 Jahre alt - sitzen in Untersuchungshaft.