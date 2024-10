Sexueller Übergriff auf 14-Jährige in Ludwigshafen: Täter gesucht

Anfang Oktober wurde eine 14-Jährige in der Erzbergerstraße in Ludwigshafen, in der Nähe des Eingangs zum Ebertpark, von einem Unbekannten gepackt. Der Mann soll versucht haben, die Jugendliche zu entkleiden. Jetzt hat die Polizei ein Phantombild veröffentlicht.

Die Jugendliche konnte sich laut Polizei losreißen und flüchtete. Die Tat hat sich am 3. Oktober an einem Donnerstagabend gegen 17:30 Uhr ereignet. Beschreibung des verdächtigen Mannes Die Kriminalpolizei in Ludwigshafen beschreibt den Gesuchten folgendermaßen: 30-35 Jahre alt etwa 1,90 Meter groß schwarze, kurze, glatte Haare schwarz gekleidet Fahndung nach sexuellem Übergriff auf 14-Jährige in Ludwigshafen. Kriminaldirektion Ludwigshafen Kripo in Ludwigshafen bittet um Zeugenhinweise Wer etwas gesehen hat und Hinweise geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen melden. Sie ist unter der Telefonnummer 0621 963 233 12 oder per Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de erreichbar.