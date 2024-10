Junger Mann in Kandel lebensgefährlich durch Messer verletzt

Ein 34-Jähriger Mann soll in der Nacht auf Freitag auf einen 21-Jährigen in Kandel (Kreis Germersheim) eingestochen haben. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Nach Polizeiangaben ereignete sich die Tat etwa um 2 Uhr nachts. Der Tatverdächtige und das Opfer seien auf einem Anwesen in Kandel miteinander in Streit geraten. Daber habe der ältere Mann mit einem Messer zugestochen. Tatverdächtiger nach Flucht in Kandel in Untersuchungshaft Der 21-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Inzwischen schwebt er nicht mehr in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst, konnte aber später von der Polizei gefasst und festgenommen werden. Er wurde am Freitag von einem Ermittlungsrichter in Landau verhört, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittag mit. Der Richter entschied, dass dringender Tatverdacht wegen versuchten Totschlags und gefährlichen Körperverletzung besteht. Inzwischen befindet sich der 34-Jährige in Untersuchungshaft. Zu den Hintergründen, dem Motiv und dem Ablauf der Tat machen die Ermittler noch keine Angaben. RLP Pläne zu verschärften Regeln Waffenverbotszonen in RLP? - Das sagt der Innenminister zum Umgang mit Messern und zum Waffenrecht In einigen Großstädten etwa in Baden-Württemberg und Hessen, gibt es sie schon: Waffenverbotszonen. Wie sieht es damit in Rheinland-Pfalz aus, vor allem was Messer betrifft? 9:00 Uhr SWR1 Rheinland-Pfalz SWR1 Rheinland-Pfalz