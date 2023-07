per Mail teilen

In Worms war am Freitag die Premiere der Nibelungen-Festspiele. Mit dem Stück "Brynhild" gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Uraufführung. Bei der liefen auch viele Prominente über den roten Teppich, etwa Dieter Hallervorden und Ralf Möller. SWR-Reporterin Anke Neuzerling war live dabei.