Es wird heiß. Sehr heiß - am Wochenende bis zu 36 Grad. Da ist durchlüften und Sport treiben eher in den frühen Morgenstunden angesagt, so die Empfehlung von SWR-Wetterexperte Thomas Ranft. Zum Beginn der nächsten Woche wird es dann etwas kühler und wechselhafter.