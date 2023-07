"Interesse und Berichterstattung steigen"

In der Pfalz gab es kürzlich eine tödliche Messerattacke, im Januar sorgte ein ebenfalls tödlicher Messerangriff in einem Regionalzug in Brokstedt in Schleswig-Holstein für Schlagzeilen. Manch einer hat den Eindruck, dass diese Angriffe mehr werden. Elena Rausch von der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden forscht zu diesem Thema und erklärt, ob an der Vermutung etwas dran ist.