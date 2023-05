Lars Lamowski ist Vorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung in Rheinland-Pfalz und Grundschulleiter. Die Probleme, wie sie aktuell an einer Grundschule in Ludwigshafen auftreten, sieht er überall in Rheinland-Pfalz. Es gäbe vermehrt Kinder mit Förderbedarf. Um gegenzusteuern, brauche es dringend strukturelle Veränderungen.