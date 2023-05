"May the Force be with you" - das gilt bereits für Kinder! Am Campus Zweibrücken der Uni Kaiserslautern hat Technik- und Physikexperte Hubert Zitt eine kindgerechte Star-Wars-Vorlesung gehalten. Er sieht den spaßigen Rahmen als Sprungbrett in Richtung Wissenschaft und Philosophie für die Kinder.