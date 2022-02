Corona-Live-Blog zum Nachlesen - 7. Februar bis 13. Februar

2G- und 3G-Regeln, Corona-Zahlen und alles rund ums Impfen: Die wichtigsten Entwicklungen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz finden Sie hier bei uns im Live-Blog.

Sonntag, 13. Februar

Steinmeier befürchtet Fortsetzung von Protesten nach Corona-Ende

20:15 Uhr

Der erneut gewählte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht eine Fortsetzung von Protesten in Deutschland auch nach dem Ende der Corona-Pandemie voraus. "Ich befürchte, dass diese Art des Protestes, der sich gegen Demokratie und Entscheidungsprozesse richtet, nicht mit dem Ende der Pandemie zu Ende sein wird, dass die Organisationen auf der Suche nach neuen Themen sind, auch nach neuen Ängsten, die es in der Gesellschaft gibt, um sie für ihre Zwecke auszunutzen", sagte Steinmeier am Sonntag den Sendern RTL und ntv. "Dazu könnte in der Tat auch der Kampf gegen den Klimawandel beziehungsweise die Maßnahmen gegen den Klimawandel gehören", ergänzte Steinmeier.

Weniger Neuinfektionen in RLP als vor einer Woche

12:00 Uhr

Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz hat am Sonntag 2.610 neue Corona-Fälle bestätigt. Am Sonntag vor einer Woche waren es noch 2.753 Neuinfektionen gewesen. Eine weitere Person starb im Zusammenhang mit einer Infektion. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz beträgt nun 1.111,9. Vor einer Woche hatte der Wert bei 1.068,5 gelegen. Die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche verzeichnet Worms mit 1.968,6, die niedrigste Inzidenz weist der Landkreis Südliche Weinstraße mit 442,3 auf. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt nun bei 5,8 pro 100.000 Einwohner.

Mehr Blumenlieferungen in RLP

10:30 Uhr

Wegen der Corona-Pandemie steigt in Rheinland-Pfalz die Nachfrage nach gelieferten Blumen zum morgigen Valentinstag. Die Präsidentin vom Landesverband des Fachverbands Deutscher Floristen, Andrea Reiprich, sagte, Blumen-Lieferungen würden sicherlich stärker genutzt. In diesem Jahr sind Sträuße wegen der hohen Energiepreise teurer als im Vorjahr. Da Gärtner mehr für Heizkosten in den Gewächshäusern zahlen müssten, würden auch Blumen teurer, so Reiprich.

Kommunen fordern einheitliche Öffnungsschritte

8:00 Uhr

Vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Mittwoch fordern die Kommunen einheitliche Öffnungsschritte. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Menschen und die Wirtschaft wollten nach über zwei Jahren Corona-Pandemie "endlich ein Hoffnungssignal". So sollten bundesweit Zugangsbeschränkungen im Einzelhandel entfallen. Außerdem solle es bundeseinheitliche Erleichterungen insbesondere für Jugendliche und bei Sportveranstaltungen geben.

Inzidenz geht auf 1.466,5 zurück

4:30 Uhr

Das Robert-Koch-Institut(RKI) meldet 125.160 Positiv-Tests binnen 24 Stunden. Das sind 8.013 Fälle weniger als am Sonntag vor einer Woche, als 133.173 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1.466,5 von 1.474,3 am Vortag. 58 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 119.935. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 12,2 Millionen Corona-Tests positiv aus.