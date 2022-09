Neuer Katastrophenschutz in RLP nach der Flut im Ahrtal

Seit der Flut im Ahrtal ist klar, der Katastrophenschutz im Land hat Mängel. Die Landesregierung will Konsequenzen ziehen und eine ganz neue Behörde schaffen. Darüber diskutiert heute der Landtag.

Kernstück der geplanten Neuausrichtung ist eine neue Landesoberbehörde mit einem Lagezentrum, das rund um die Uhr besetzt ist. Entsprechende Pläne des Kabinetts hatte Innenminister Roger Lewentz (SPD) Ende August angekündigt.

Das Land will demnach mehr Verantwortung und auch die Rechts- und Fachaufsicht für den Brand- und Katastrophenschutz übernehmen. Den Kommunen sollten einheitliche und klare Vorgaben gemacht und deren Einhaltung kontrolliert werden. Das Brand- und Katastrophenschutzgesetz solle dafür noch in dieser Wahlperiode überarbeitet werden, bis dahin seien Rechtsverordnungen geplant. Die Kosten schätzt Lewentz auf einen dreistelligen Millionenbetrag.

CDU will Feuerwehr besser finanzieren

Die CDU will in der heutigen Sitzung über eine bessere Ausstattung der Feuerwehr sprechen. Die Waldbrandgefahr sei noch nie so hoch gewesen wie in diesem Jahr, so der Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf bei der Vorstellung eines entsprechenden Antrags an die Landesregierung. "Wir müssen alles daran setzen, den Wald zu schützen". Feuerwehren und Kommunen müssten so ausgestattet werden, dass sie in der Lage seien, mögliche Gefahrenquellen zu erkennen und Waldbrände effizient zu löschen, sagte Baldauf.

Konkret schlägt die CDU-Fraktion ein Sonderprogramm von fünf Millionen Euro vor, mit dem Tanklöschfahrzeuge angeschafft werden sollen. Mittelfristig sei auch ein dritter Hubschrauber zur länderübergreifenden Brandbekämpfung erforderlich, sagte Baldauf.

Germersheim: "KABS-Hubschrauber" bald auch gegen Waldbrände unterwegs?

Situation der Geburtshilfe im Land

Ein weiteres Thema im Plenum ist die Lage der Geburtshilfe in Rheinland-Pfalz. Seit 2017 wurden sechs klinische Geburtshilfe-Abteilungen geschlossen. Die drei Fraktionen der Ampel-Koalition setzen sich für einen Ausbau der Hebammenzentralen ein, von denen es bislang drei im Land gibt.