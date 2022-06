Darum könnte Vorgehen gegen Handysünder in Trier rechtlich bedenklich sein

Seit Anfang Juni hat die Polizei in Trier ein neues Instrument, um Autofahrer mit Handy am Ohr zu überführen. Doch der Landesdatenschutzbeauftragte zeigt sich skeptisch.

"Monocam" heißt die Spezialkamera-Technik, mit der die Polizei seit neuestem Handysünder am Steuer in Trier überführt. Die Monocam löst aus, wenn sie einen Autofahrer mit einem Handy in der Hand erkennt. Und sie ist äußerst effektiv: Seit Anfang des Monats hat die Polizei schon mehr als 40 Fahrerinnen und Fahrer ermittelt, die am Steuer das Handy nutzen.

Kugelmann: Bußgeldbescheide wären wohl anfechtbar

Doch der Landesdatenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann hat Bedenken: Im aktuellen Testbetrieb fehle es an einer gesetzlichen Grundlage, diese Aufnahmen anzufertigen, sagte Kugelmann dem SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz“.

Der Grund: Die Monocam nimmt erst einmal alle Autofahrerinnen und -fahrer auf; anhand dieser Aufnahme entscheidet dann die Künstliche Intelligenz, welche Bilder weiter bearbeitet werden, da der Fahrer oder die Fahrerin vermutlich ein Handy in Benutzung hat. Doch auch wenn die Bilder der anderen Fahrerinnen und Fahrer nicht weiter bearbeitet werden, so bedarf es Kugelmann zufolge allein für die Aufnahme einen Rechtfertigungsgrund.

Denn eine Aufnahme ohne eine gesetzliche Basis sei nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ein Eingriff ins Persönlichkeitsrecht, so Kugelmann weiter. Bußgeldbescheide für die Autofahrer, die in Trier erwischt wurden, wären nach Ansicht von Kugelmann deshalb wahrscheinlich anfechtbar.

Innenministerium: Kugelmann habe Pilot-Projekt zugestimmt

Das rheinland-pfälzische Innenministerium hat auf die Kritik Kugelmanns bezüglich des Monocam-Einsatzes der Polizei reagiert. Das Ministerium teilte mit, der Landesdatenschutzbeauftragte sei in das Pilotvorhaben eingebunden gewesen. Er habe dem Projekt zugestimmt. Man sei sich aber völlig einig, dass ein Einsatz der Kameras über den sechs Monate andauernden Pilotbetrieb hinaus einer speziellen gesetzlichen Grundlage bedürfe. Allerdings werde jetzt erst einmal auf einer allgemeinen Rechtsgrundlage zur Datenerhebung getestet und der Pilot im Anschluss bewertet.

Ablenkung am Steuer kann lebensgefährlich sein

Die unerlaubte Nutzung eines Handys im Auto ist teuer: Wer dabei erwischt wird, bekommt einen Bußgeldbescheid über 100 Euro und einen Punkt in Flensburg. Und das hat seinen Grund, denn während des Fahrens zu telefonieren oder Nachrichten zu schreiben, kann lebensgefährlich sein. Im vergangenen Jahr hat es nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz 1.001 Unfälle durch Ablenkung gegeben - unter anderem wegen Handynutzung.

Rheinland-Pfalz Vorreiter im Monocam-Testbetrieb

Für die Polizei ist es allerdings oft schwierig, die unerlaubte Handynutzung nachzuweisen. In den Niederlanden wurde deshalb die Monocam entwickelt. Rheinland-Pfalz ist das erste Bundesland, dass das System hierzulande testet: zunächst drei Monate in Trier, dann drei Monate in Mainz.

Der Trierer Polizeirat Matthias Emmerich hatte sich bei der ersten Auswertung der Monocam-Bilder erfreut gezeigt. "Endlich haben wir objektive Beweismittel", kommentierte er die Fotos, auf denen klar zu sehen ist, wie Autofahrer beim Fahren tippen oder sich das Handy ans Ohr halten. Ob diese Bilder aber überhaupt hätten gemacht werden dürfen und ob sie vor Gericht tatsächlich anerkannt würden, darüber gehen die Meinungen offensichtlich auseinander.