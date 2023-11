Stadt rudert bei Grundsteuer zurück: Wohl doch keine Erhöhung in Koblenz

Das Hin und Her in der Debatte um die Grundsteuer in Koblenz geht weiter. Nun hat die Stadt angekündigt, die Steuer wohl doch nicht zu erhöhen. Grund sind Gelder vom Land.

Sendung am Di. , 21.11.2023 10:00 Uhr, SWR4 RP am Vormittag, SWR4 Rheinland-Pfalz