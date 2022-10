Wie bekämpft man Wohnungslosigkeit? Die Caritas Neuwied geht in einem Pilotprojekt einen in Deutschland seltenen Weg - mit überraschendem Erfolg.

Der 52-jährige René kann es immer noch nicht glauben, dass er einfach hinter sich die Haustür zuziehen oder sich etwas kochen kann, wann immer er das will. Denn René hat lange auf der Straße gelebt. Seit etwa vier Monaten aber ist einer von vier ehemals Wohnunglosen in Neuwied, die über das Projekt Housing First der Caritas Neuwied eine eigene Wohnung bekommen haben. "Ich hatte Glück", sagt er. Trotzdem möchte er sein Gesicht und seine eigenen vier Wände nicht öffentlich zeigen.

Angst vor Gewalt beim Leben auf der Straße in Neuwied

Reden ist aber in Ordnung, weil er sich so sehr über die Chance freut, die er bekommen hat. "Es ist ein Gefühl, sich mal hinsetzen zu können, ohne Angst zu haben", sagt er über seine neue Wohnung. Bevor er sie hatte, schlief er oft unter freiem Himmel.

"Jetzt brauche ich mir keine Gedanken zu machen, ... ob ich am nächsten Morgen noch am Leben bin."

Einmal beispielsweise in einem Zelt in der Nähe einer Bushaltestelle. Mit dem letzten Bus seien Betrunkene angekommen und er musste mit anhören, wie sie darüber sprachen, ihn zu verletzen: "Und die machten so Sprüche wie: Jetzt holen wir mal 'nen Kanister und zünden den Penner an", sagt René.

Er habe daraufhin alles stehen und liegen gelassen und sei abgehauen. "Jetzt brauch' ich mir keine Gedanken zu machen, ob ich noch alles habe, was ich dabei hatte oder ob ich am nächsten Morgen noch am Leben bin."

Unterschied zwischen Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit Die Begriffe Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit werden im alltäglichen Sprachgebrauch oft gleichgesetzt. Die Diakonie erklärt in ihrem Infoportal den Unterschied: "Als wohnungslos werden alle Menschen bezeichnet, die über keinen mietvertraglich abgesicherten oder eigenen Wohnraum verfügen, obdachlos sind, vorübergehend bei Verwandten oder Bekannten untergekommen sind, in Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege oder in kommunalen Einrichtungen leben. Als obdachlos werden Menschen bezeichnet, die im öffentlichen Raum wie beispielsweise in Parks, Gärten, U-Bahnhöfen, Kellern oder Baustellen übernachten oder über die jeweiligen Ländergesetze der Sicherheit und Ordnung vorübergehend untergebracht sind."

Erst Job verloren, dann obdachlos

Bis René seine neue Wohnung bekommen hat, musste er viel durchmachen. Als er krank wurde, habe ihm sein Arbeitgeber gekündigt, erzählt er. Daraufhin verlor er auch seine Wohnung, landete auf der Straße. Er meldete sich bei der Caritas Neuwied, die ihm erst einen Wohnwagen vermittelte. Doch in diesen kamen Ratten und Mäuse, erinnert sich René. Ihm sei es zu diesem Zeitpunkt psychisch und körperlich sehr schlecht gegangen.

"Ich kann nachts auf die Toilette gehen, ohne dass ich 100 Meter laufen muss."

Housing First: Freude über eigene Toilette

Jetzt, in der eigenen Wohnung, ging es ihm sehr schnell viel besser, sagt René. Er schwärmt von Dingen, die viele Menschen für selbstverständlich halten: "Ich kann nachts auf die Toilette gehen, ohne dass ich 100 Meter laufen muss." Er müsse zudem sein Hab und Gut nicht mehr die ganze Zeit durch die Stadt tragen, zuhause sei es sicher. Seine feste Meldeadresse mache es ihm auch viel einfacher, Anträge bei Ämtern und dem Jobcenter zu stellen.

Die Wohnungen der Caritas Neuwied kosten Miete

Beim Projekt Housing First der Caritas Neuwied geht es nicht darum, wohnungslosen Menschen eine Wohnung für umsonst zu überlassen. Im Gegenteil: René zahlt ganz regulär seine Miete. Es ist ihm wichtig, dass er keine Almosen empfängt.

Das ist das Konzept von Housing first Die Idee des "Housing first" kommt ursprünglich aus den USA. Städte wie Salt Lake City hätten dadurch Obdachlosigkeit um 78 Prozent reduziert. Es bedeutet, dass zuerst ein obdachloser Mensch zuerst eine Wohnung bekommt: Und zwar keinen Platz in einer Notunterkunft und keinen befristeten Mietvertrag, sondern eine normale, unbefristete Wohnung. Erst danach werden andere Probleme angegangen, wie etwa Schulden, Sucht oder Arbeitslosigkeit. Zusätzlich wird die Hilfe von Sozialarbeiter:innen angeboten, aber nur, wenn das vom Betroffenen selbst gewünscht ist. Es geht dabei um Menschenwürde, das Recht auf Selbstbestimmung, Respekt und Verlässlichkeit. Nach Angaben der Düsseldorfer Initiative fiftyfifty ist das Konzept nicht nur erfolgreicher als herkömmliche Modelle, sondern koste den Steuerzahler auch weniger. Zusätzlich würden Menschen dadurch viel seltener wieder auf der Straße landen, als nach der Unterbringung in befristeten Notunterkünften.

Bislang vier Wohnungen in Neuwied für Wohnungslose

Die Caritas in Neuwied betreut aktuell vier Wohnungen im Projekt Housing First. Eine fünfte soll demnächst dazu kommen. Gestartet sei das Projekt mit der ersten Wohnung vor knapp einem Jahr. "In allen vier Wohnungen wohnen immer noch die ersten Bewohner", sagt Janna Dreckkötter von der Caritas. Allein das sei schon ein großer Erfolg.

Housing First bedeute aber nicht, dass die Menschen dann einen kometenhaften Aufstieg erleben würden und sie innerhalb von zwei Wochen wieder einen Job hätten. Dafür seien die Probleme oft zu manifestiert, meint Dreckkötter. "Aber wir haben Wohnungslosigkeit dadurch effektiv beendet", sagt sie. Das könnten andere Hilfsangebote oft nicht.

Eigene Wohnung ist wichtig für Rückkehr in ein geregeltes Leben

Es sei aber schwer, für so ein Projekt Wohnungen auf dem freien Markt zu bekommen. Eine Stiftung kaufe deswegen die Wohnungen, renoviere sie und vermiete sie dann über die Caritas Neuwied an die Wohnungslosen. René sagt, es sei als Wohnungsloser komplett unmöglich eine Wohnung zu finden, selbst wenn das Amt die Miete übernehme. Jeder Vermieter lehne sie ab. So ein Projekt sei fast die einzige Möglichkeit, zurück in ein geregeltes Leben zu kommen.