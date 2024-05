Bei der Kommunalwahl in Hachenburg gibt es eine neue unabhängige Wahlliste. Das Besondere: Viele Kandidaten waren kürzlich noch Parteimitglieder, auch der amtierende Stadtbürgermeister.

In Hachenburg gibt es seit Anfang des Jahres eine neue Wählervereinigung: Unter dem Kürzel WGH tritt die "Wäller Gemeinschaft Hachenburg" bei den kommenden Kommunalwahlen zum ersten Mal an.

Stadtbürgermeister wechselte in die unabhängige Liste

Neben einigen neuen Gesichtern stehen auf dieser Wahlliste auch Namen, die den Hachenburgern schon gut bekannt sind. Wie der amtierende Stadtbürgermeister Stefan Leukel von der CDU. Anfang des Jahres trat Leukel aus der CDU aus und schloss sich stattdessen einer neuen unabhängigen Liste an. Allerdings möchte er das nicht als Affront gegen die Partei verstanden wissen. Er habe immer gerne und gut mit seiner Fraktion im Stadtrat zusammengearbeitet.

Das ist durchaus in der Vergangenheit so gewesen, dass man in Schubladen gesteckt worden ist, weil ich hinter den drei Buchstaben stehe.

Aber er habe den Eindruck, dass es in der Bevölkerung eine gewisse Parteiverdrossenheit gebe. Als Parteimitglied werde er an Themen gemessen, die auf Bundes- oder Landesebene stattfänden und auf die er als Bürgermeister keinen Einfluss habe, sagt Leukel: "Das ist durchaus in der Vergangenheit so gewesen, dass man in Schubladen gesteckt worden ist, weil ich hinter den drei Buchstaben stehe, und die Person dahinter nicht im Vordergrund stand."

Was ist eine Wählervereinigung? Eine Wählervereinigung (auch Wählergemeinschaften oder -Gruppen) ist ein Bündnis von politisch engagierten Bürgern, das nicht zu einer bestimmten Partei gehört. Meist geschieht das auf kommunaler Ebene. In Rheinland-Pfalz können solche Wählergruppen zum Beispiel in Form eines Vereins gegründet werden. Es gibt aber auch lose Verbindungen von Menschen, die auf einer gemeinsamen Liste antreten. Diese Liste wird dann in der Regel nach dem zuerst aufgeführten Bewerber benannt. Quellen: Bundeszentrale für politische Bildung und Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz

Neue Wählervereinigung hat viele Unterstützer

Natürlich müsse die neue Wählergemeinschaft oft noch erklären, wofür sie eigentlich steht. Da sei es durchaus ein Vorteil, dass viele Kandidaten und Kandidatinnen den Wählern schon bekannt seien. Stefan Leukel ist bewusst, dass er von seiner ehemaligen Partei profitiert hat: "Ich bin dankbar für die Unterstützung, die ich in den letzten Jahren bekommen habe."

Dass er nun keine Partei mehr im Rücken hat, hält er aber nicht für einen Nachteil. Er sagt, der neu gegründete Verein habe viele Unterstützer, wodurch der Wahlkampf auch finanziell kein Problem sei.

Parteiengerangel im Wahlkampf wirkt abschreckend

Auch Evelyn Hommel hat Ende des vergangenen Jahres ihr Parteibuch abgegeben und sich der neuen Liste angeschlossen. Bisher saß sie als einziges FDP-Mitglied im Stadtrat.

Ich möchte jede Energie für die Sache, und nicht für das Gerangel untereinander einsetzen.

In Ausschusssitzungen sei die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien sehr konstruktiv, sagt Hommel. Aber gerade im Wahlkampf würde manche Stadtratsitzung zu einer Art politischem Parteischaulaufen. Vor allem wenn die Presse anwesend sei. Hommel findet das schade: "Ich möchte jede Energie für die Sache und nicht für das Gerangel untereinander einsetzen."

Wählervereinigung spricht eventuell auch neue Wähler an

Stefan Leukel meint, viele Menschen wollten sich nicht für die Kommunalwahl aufstellen lassen, weil sie nicht in eine Partei eintreten wollten. Mit der neuen Liste sei das aber anders: "Wir konnten auch Mitbürgerinnen und Mitbürger von der politischen Arbeit begeistern, die sich vorher nicht engagieren wollten."

Evelyn Hommel hofft, dass mit der neuen Wählervereinigung auch Wähler erreicht werden können, die sich von den bekannten Parteien nicht angesprochen fühlen: "Wie das neue Angebot ankommt, werden wir aber erst nach der Wahl wissen."