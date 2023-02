per Mail teilen

Im Naturschwimmbad Linderhohl im Westerwald haben Unbekannte am Wochenende hohen Schaden angerichtet. Nach Angaben der Verbandsgemeinde wurden zahlreiche Fensterscheiben zerstört.

Wie die Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen berichtet, sind Räume durchwühlt und verwüstet worden. Auch ein am Schwimmbad geparkter Kastenwagen wurde demnach nicht verschont. An dem Fahrzeug wurden nach Angaben der VG sämtliche Scheiben eingeschlagen. Nach erstem Kenntnisstand sei nichts entwendet worden. Wie hoch der Schaden ist, sei bislang noch unklar.

Auch vor einem am Schwimmbad geparkten Kastenwagen machten die Randalierer nicht halt. Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen

Zerstörung rund um Freibad Linderhohl

Die Polizei Montabaur bestätigt den Vorfall und berichtet zudem von Vandalismus in der Nähe des Schwimmbads. So seien mehrere einbetonierte Verkehrsschilder aus dem Fundament gerissen worden. Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Tathergang machen kann, soll sich bei der Polizei in Höhr-Grenzhausen melden.

Bürgermeister Becker verurteilt Vandalismus

Bürgermeister Thilo Becker (parteilos) zeigt sich angesichts der Ereignisse fassungslos: "Den Tätern ging es ganz offensichtlich nur darum, ihren Zerstörungstrieb hemmungslos auszuleben." Das Schwimmbad sei normalerweise ein Ort des Miteinanders. "Zu sehen, wie manche Menschen den gesellschaftlichen Zusammenhalt und Gemeingut derart mit Füßen treten, tut mehr als nur weh", so Becker.

Das Naturschwimmbad Linderhohl war erst im letzten Jahr nach umfassender Sanierung wiedereröffnet worden. Die Schwimmteichanlage musste nach der Badesaison 2017 aufgrund von neuen Vorgaben stillgelegt werden. Die Schwimmteichanlage verfügt jetzt unter anderem über neue Frischwasserleitungen und einen neuen Eingangbereich mit Drehkreuz.